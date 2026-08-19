Histórico de Rayados, dirigiría Tigres

Hay varios refranes que aplican para esta situación. Tal vez los más atinados serían: “Chamba es chamba” o “el tiempo lo cura todo”. Sin embargo, pensar en dirigir al archirrival del club con que fuiste Campeón al menos 6 veces, que además juega en la misma ciudad, parece muy atrevido para dos aficiones de las más apasionadas del futbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich, el Director Técnico que le dio su última etapa de gloria a los Rayados de Monterrey se encuentra reunido con la directiva de los Tigres de la UANL, club que se encuentra en busca de estratega, luego de la salida de Guido Pizarro apenas en el arranque del presente Torneo de Apertura 2026.

El Vuce hizo a los Rayados de Monterrey Tricampeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre 2011 y 2013. Ganó 5 de las 6 finales que disputó entre liga y CONCACAF, consiguió un tercer lugar en el Mundial de Clubes en su edición 2012. Y ya en su segunda etapa como estratega de Rayados, entre el 2022 y el 2023, el equipo logró establecer un récord histórico de puntos al sumar 40 puntos en el Torneo de Clausura 2023.

De concretarse la contratación de Vucetich para este torneo, el Director Técnico mexicano estaría dejando en el camino por el banquillo rayado a entrenadores de la talla de Quique Setién, Guillermo Barros Esqueloto, Juan Carlos Osorio y Óscar Pareja.

Apenas ayer por la tarde, el Presidente de la Institución, Carlos Emilio González, dijo que en 24 horas se podría dar a conocer el nombre del nuevo Director Técnico del equipo.

Víctor Manuel Vucetich con la chamarra del Mazatlán FC.

¿Qué ha hecho Vucetich después de su vida con Rayados?

Además de los logros alcanzados con Rayados, Vucetich ha tenido papeles importantes en diferentes banquillos del futbol mexicano. Corto, pero el técnico tuvo un paso por la Selección Mexicana en 2013, donde dirigió sólo dos partidos.

Una etapa memorable la vivió con los Gallos Blancos del Querétaro, Club al que hizo Subcampeón en el Clausura 2015, equipo donde militaba el brasileño Ronaldinho.

Estuvo al frente de las Chivas del Guadalajara, entre 2020 y 2021, además del Mazatlán, en 2025-2025, de donde el técnico salió diciendo que se retiraba de las cancha como estratega.