México cambia de horario para su debut en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas

México tendrá que esperar tres horas más para iniciar su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, luego de que los organizadores modificaron el programa de juegos de este jueves debido al pronóstico de condiciones climatológicas adversas en Williamsport, Pensilvania.

El duelo entre la Liga Municipal de Tijuana, representante de México, y Australia estaba programado originalmente para comenzar a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, 12:00 del Este de Estados Unidos, pero fue recorrido hasta las 13:00 horas del centro de México, 15:00 horas locales en Williamsport.

Little League Baseball informó que los cambios fueron realizados por el impacto que podría tener el mal clima durante la jornada y con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones posibles para los equipos participantes.

El encuentro se disputará en el Volunteer Stadium y será el primero para ambos equipos en la edición 2026 del torneo. La Liga Municipal de Tijuana regresa a Williamsport por tercera ocasión después de conquistar la Región México y obtener el boleto para representar al país.

El ajuste fue especialmente importante para el encuentro internacional, pues México y Australia pasaron de abrir la actividad de este jueves al mediodía local a comenzar tres horas después. En paralelo, el encuentro entre Great Lakes y Mountain se disputará también a las 15:00 horas, aunque en el Lamade Stadium.

México tiene dominio perfecto sobre Australia

México llegará al encuentro con un antecedente ampliamente favorable frente a Australia, país al que ha derrotado en cada una de las cinco ocasiones en las que se han encontrado dentro de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas.

El primer enfrentamiento ocurrió precisamente en 2013 y tuvo como protagonista a la Liga Municipal de Tijuana, que se impuso por 12-0 en apenas cuatro entradas.

Después llegaron victorias mexicanas por 6-2 en 2014, 14-3 en 2015 y 10-0 en 2016. El antecedente más reciente se produjo en 2018, cuando el representante de Matamoros, Tamaulipas, superó a los australianos por 3-2.

De esta manera, México posee marca de 5-0 frente a Australia en Williamsport, con una diferencia acumulada de 45 carreras anotadas y solamente siete recibidas.

Para Tijuana, además, habrá un ingrediente especial: volverá a encontrarse con el mismo país al que derrotó en su presentación de 2013, edición en la que terminó llegando hasta la final internacional y posteriormente conquistó el juego por el tercer lugar del torneo.

Sweetwater Valley también tendrá actividad en la jornada modificada

La Liga de Sweetwater Valley, de Bonita, California, representante de la Región Oeste de Estados Unidos y otro de los equipos con fuerte vínculo con la frontera mexicana, también aparecerá durante la jornada de este jueves.

Bonita se enfrentará a Midwest a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, 16:00 horas de la Ciudad de México, en el Lamade Stadium. Aunque el partido forma parte del programa reajustado anunciado por Little League, el horario publicado oficialmente para este encuentro se mantiene en las 18:00 horas locales.

La organización también colocó a Japón contra Curazao a las 18:00 horas, aunque ese encuentro se celebrará simultáneamente en el Volunteer Stadium.

Así, México abrirá finalmente su camino en Williamsport a las 13:00 horas del centro del país, tres horas después de lo previsto, en busca de conservar su dominio perfecto frente a Australia y comenzar con victoria su tercera participación bajo la bandera de la Liga Municipal de Tijuana.