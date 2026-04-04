Tormenta de arena azota a Torreón previo al Santos Vs América

Santos recibirá al América en la Jornada 13 del Clausura 2026 y, a unas horas del compromiso, una tormenta de arena azota Torreón; hasta el momento, el compromiso se mantiene confirme lo estipulado, mismo que arrancará a las 21:10 horas.

A pocas horas de que el TSM abra sus puertas para que los aficionados se presenten en las tribunas de cara al partido entre Santos y América, una tormenta de arena se convirtió en protagonista en la Comarca lagunera, invitado no deseado y que podría complicar a los futbolistas.

Panorámica del TSM previo a partido del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

En el marco de un partido en el que Santos deberá ganar para no rezagarse y soñar con abandonar el último sitio de la tabla de Liga MX, América necesita de los 3 puntos y aprovechar las derrotas de Tigres y Monterrey contra Atlético San Luis para confirmar su sitio entre los 8 mejores del campeonato.

Estas son algunos de los aspectos que una tormenta de arena podría perjudicar durante el partido de este sábado 4 de abril entre Santos y América.

- Poca visibilidad en la cancha.

- Problemas respiratorios debido a la cantidad de polvo que se respira.

- En caso extremo, afectaciones en la piel, como irritación.

No es la primera vez que un partido de Liga MX se ve envuelto en esta situación, siendo el FC Juárez Vs Pumas (Play in) el antecedente más reciente, partido que tuvo que ser suspendido de manera momentánea para que minutos más tarde pudiera continuar su actividad.

De momento, la Liga MX no ha dado a conocer si el compromiso será postergado algunos minutos con la intención de que la tormenta de arena no perjudique a jugadores ni aficionados, por lo que el partido se mantiene pactado para arrancar a las 21:10 horas (tiempo del Centro de la CDMX) y poderse sintonizar a través de TV Abierta, TV de paga y diversas alternativas por streaming.

BFG