Toluca vs Chivas: Arderá el Infierno por el liderato de la Liga MX

La octava jornada del torneo Clausura 2026 enfrentará a los segundos equipos más ganadores de la Liga MX y con un presente envidiable: el bicampeón Toluca vs el líder Guadalajara.

Aunque ambos tendrán que cuidar el desgaste de sus piezas con actividad de media semana con la Selección Mexicana, vislumbra que será un choque de alta intensidad en el estadio Nemesio Díez.

Las Chivas, bajo el mando de Gabriel Milito, tuvieron hasta siete seleccionados, por lo que su labor en el Infierno será de más exigencia para mejorar las 18 unidades cosechadas.

Además, el alto parámetro que significa visitar a los Diablos Rojos obligará al Guadalajara a sacar su mejor versión y desquitar la derrota de la fecha pasada con Cruz Azul, con el que perdió el invicto del torneo Clausura 2026.

Al momento, la única duda para el Rebaño Sagrado es la del mediocampista Luis Romo. “Se nos rompió para seis u ocho semanas”, mencionó recientemente Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, quien lo contemplaba para el amistoso disputado el domingo ante Islandia (4-0), en Querétaro. Sin embargo, entrenó y viajó con el equipo.

Por su parte, el Toluca, con Antonio Mohamed en la dirección técnica, busca acaparar la cima. Llega invicto a la octava jornada con 15 puntos, por lo que un triunfo les permitirá a los mexiquenses pisar el mismo escalón que los tapatíos, aunque dependerá de los que hagan respectivamente Cruz Azul (16 puntos) y los Pumas (15).

La duda para el Turco Mohamed recae en la disponibilidad de Alexis Vega. El atacante, quien no ha disputado ningún juego del Clausura 2026 por lesión, vislumbra a reaparecer ante su exequipo.

De los atractivos que ofrecerá este cotejo será el duelo de campeones de goleo individual del semestre anterior: Paulinho (4 goles) y Armando 'la Hormiga' González (cinco goles en el presente torneo, segundo mejor por detrás de Joao Pedro).

Sin embargo, Helinho y Federico Pereira son elementos ofensivos por seguir en los Diablos Rojos, dándole equilibrio a la línea defensiva, la mejor del torneo con sólo dos anotaciones en contra (ambas en el Nemesio Díez).

En su último enfrentamiento (Apertura 2025), el Toluca hizo valer su papel de favorito del torneo, al golear a las Chivas (0-3), en el Akron, estadio próximamente mundialista.

Y la última vez que Toluca y Chivas midieron fuerzas en el Estadio Nemesio Díez, la victoria fue para los locales (2-1). Ocurrió el 15 de febrero del año pasado. Un autogol de Hugo Camberos (90’) hizo la diferencia.

Este juego será bajo el arbitraje de Óscar Mejía García, con los abanderados Jorge Antonio Sánchez y Enrique Bustos, y Martín Molina como cuarto árbitro; en el VAR, Fernando Hernández y Óscar Macías.

¿Dónde ver el Toluca vs Chivas?

El duelo de los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas del Guadalajara, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025, se realizará el sábado 28 de febrero.

Lugar: Estadio Nemesio Díez

Hora: 17:00 hrs.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.