Luis Romo está de regreso con Chivas; Milito lo convoca ante Toluca

Chivas tiene buenas noticias de cara al duelo contra el Toluca, de la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El técnico Gabriel Milito convocó a Luis Romo y es opción para que vea acción en el duelo que se jugará en el Estadio Nemesio Diez.

En la convocatoria, el técnico del Guadalajara convocó a 22 jugadores, entre ellos Luis Romo, quien se recuperó de la lesión muscular que lo aquejaba. El capitán del equipo es pieza clave en el esquema de Gabriel Milito.

Luis Romo se perdió dos juegos por su lesión muscular Mexsport

Luis Romo se perdió los partidos contra América y Cruz Azul.

Gabriel Milito también convocó a los jugadores que fueron convocados y que vieron acción en el duelo entre México e Islandia, donde Armando ‘La Hormiga’ González se estrenó como goleador en el Tricolor, que además dio una asistencia.

LOS 22 CONVOCADOS POR CHIVAS PARA EL DUELO CONTRA EL TOLUCA:

Raúl Rangel.

Óscar Whalley.

Richard Ledezma.

Miguel Gómez.

Miguel Tapias.

Diego Campillo.

José Castillo.

Gilberto Sepúlveda.

Luis Romo.

Rubén González.

Bryan González.

Omar Govea.

Brian Gutiérrez.

Daniel Aguirre.

Efraín Álvarez.

Yael Padilla.

Roberto Alvarado.

Hugo Camberos.

Santiago Sandoval.

Armando González.

Ángel Sepúlveda.

Ricardo Marín.

¿DÓNDE VER EL TOLUCA VS CHIVAS, JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026 DE LA LIGA MX?