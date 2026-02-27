Liga MX: ¿Tigres, a la altura del América? Érick Sánchez no se mide en las comparaciones 

La visita de los Tigres a la Ciudad de México este sábado, para enfrentarse al América, será otra oportunidad para que los orgullos regionales se comparen. Aunque en Coapa toman sus reservas al compararse con el conjunto regiomontano.

“Somos conscientes del rival que es Tigres, sabemos la calidad de sus jugadores que, siempre lo digo: ‘somos América, mis compañeros tienen una calidad impresionante y estos partidos todos los queremos jugar, estamos conscientes de todo lo que conlleva el partido y tratamos de mejorar. Tigres es un gran rival, el equipo está equipo muy concentrado para el partido de mañana”, declaró Érick Sánchez.

En el Clausura 2026 de la Liga MX, luego del cierre de transferencias, el América alcanzó un valor cercano de 98.2 millones de dólares; Raphael Veiga, el jugador más valioso (10 mdd). Mientras que los Tigres está cotizados en 68.3 mdd y su elemento más valioso es Ángel Correa (9mdd).

De lo nominal, la comparativa pasó a la calidad de los mediocampistas de cada equipo.

“Las contenciones estamos tranquilos, hay mucha calidad de este lado también, aunque ellos tienen a Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ángel Correa… Nosotros a Jona dos Santos, Raphael Veiga, Rodrigo Dourado… Entonces estamos para competirles y tenemos la misma calidad, somos conscientes de un gran rival, tranquilo por el hecho de lo que hacen mis compañeros”.

América está en deuda en la Concacaf, admite Érick Sánchez

Otra similitud de América y Tigres este año es su ambición internacional. Ambos están clasificados a octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

“En lo personal, el equipo sí está consciente de que tenemos equipo para competir en Liga MX y Concacaf, acá al compañero que le toque lo hará de la mejor manera, eso nos preocupa, hay buen grupo, el profe nos tiene bien, para que se pueda dar tiene que ir todo junto.

“El trabajo día a día es algo que nos deja tranquilos y conscientes para pelear dos competiciones, hay que seguir sumando. Tigres es buen quipo y será buen partido para nosotros”, explicó Érick Sánchez sobre la presión de brindarle la primera Concachampions a la era de André Jardine en América.