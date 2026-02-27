Lonas del Estadio Azteca desatan burlas entre aficionados

El Estadio Azteca se encuentre en plena remodelación y, luego de que pudieran apreciarse unas lonas de color rojo en la parte alta del inmueble, aficionados comenzaron a criticar los cambios en el Coloso de Santa Úrsula que se prepara para recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA.

A menos de un mes de que se reinaugure el Estadio Azteca, con el partido entre México y Portugal, se mantiene la duda sobre si el recinto estará en condiciones para albergar dicho compromiso y, sobretodo, el Mundial 2026.

En las últimas horas, comenzaron a aparecer lonas de color rojo en la estructura del Estadio Azteca, detalle del que se percataron los aficionados y que comenzaron a criticar en redes sociales.

Utilizando el techo del Estadio Azteca, nombrado Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026, se utilizó la Inteligencia Artificial para poner locales característicos de tianguis, hechos a base de lonas y con una cantidad de personas que recorren cada uno de los puestos sin orden alguno.

Aficionados se burlan tras remodelación del Estadio Azteca.

Además, algunos usuarios en redes sociales aprovecharon la misma imagen que trascendió para montar publicidad de misceláneas y carnitas, desatando infinidad de reacciones en contra de la tan mencionada remodelación del Estadio Azteca.

El Estadio Azteca lucirá lonas de color rojo debido a su patrocinador oficial.

Lonas del Estadio Azteca rodearán todo el anillo más alto del recinto.

Lo que es un hecho es que el tiempo se comienza a convertir en el peor enemigo para el Estadio Azteca, mismo que lucirá una reestructura en los vestidores y en ciertas zonas de la tribuna, dejando de lado el color azul en sus butacas para mostrar el rojo y blanco en la parte baja y el blanco con gris en la zona alta del inmueble que ya vio coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona.

Además de la Selección Mexicana, América podría regresar al Azteca para disputar algunos partidos del Clausura 2026 en su Fase Regular, sin embargo, para Liguilla regresaría al Estadio Ciudad de los Deportes debido a las restricciones del uso de la cancha por parte de FIFA.

BFG