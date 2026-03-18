Toluca presenta jersey de edición limitada por su bicampeonato: ¿Dónde comprarlo?

El infierno está de fiesta y no es para menos. Tras un año de ensueño donde los Diablos Rojos dominaron la Liga MX de principio a fin, el Toluca decidió consentir a su afición con una joya de colección. El club mexiquense aprovechó la inercia ganadora para presentar un nuevo jersey que rinde tributo a su reciente bicampeonato (Clausura 2025 y Apertura 2025), confirmando que su alianza con New Balance atraviesa el mejor momento creativo.

Paulinho lució el nuevo jersey del Toluca. Foto de X: @TolucaFC

Esta prenda no solo celebra los trofeos en la vitrina, sino que recupera la esencia más pura de la institución. A diferencia de los uniformes de gala anteriores, esta versión especial apuesta por una elegancia sobria que ya generó revuelo en redes sociales. La expectativa es total, pues se trata de una pieza que busca posicionarse como la más codiciada por los coleccionistas en este 2026.

UN ESCUDO CON GARRA Y CORONAS DE DIABLO

Lo que más llamó la atención de los seguidores es el rediseño temporal del escudo. Para esta edición limitada, el equipo optó por decirle adiós a los vivos dorados que vimos durante la temporada regular. En su lugar, el color blanco tomó el protagonismo absoluto, aplicándose tanto en el emblema del club como en el logotipo de la marca deportiva estadounidense. Este cambio visual aporta una limpieza estética que recuerda a las épocas más gloriosas del conjunto escarlata.

Toluca luce dos coronas encima de su escudo. Foto de X: @TolucaFC

Sin embargo, el detalle que se robó los suspiros de los aficionados mexiquienses, son las dos coronas situadas justo arriba del escudo. Estas insignias no solo representan los dos títulos obtenidos de forma consecutiva, sino que guardan un secreto de diseño: su forma simula un par de cuernos. De esta manera, el Toluca logra fusionar la realeza de sus campeonatos con la identidad diabólica que los caracteriza desde hace décadas. El cuello y las mangas también lucen detalles en blanco, creando un contraste perfecto con el rojo intenso que corre por las venas de la capital mexiquense.

EXCLUSIVIDAD TOTAL: SOLO PARA LOS MÁS RÁPIDOS

El debut de esta armadura ocurrió en un escenario internacional. El Toluca saltó a la cancha con este uniforme durante su compromiso de vuelta de la Concachampions frente al San Diego FC. Aunque la misión en el torneo regional es remontar el marcador global, la directiva quiso que sus jugadores lucieran la vestimenta de bicampeón para intimidar al rival y demostrar quién manda en la zona.

La palabra bicampeón luce en la parte trasera del cuello. Mexsport

Para los aficionados que ya preparan la cartera, hay noticias importantes sobre la disponibilidad. No será una playera que se encuentre fácilmente en cualquier tienda deportiva por mucho tiempo. El club confirmó que se trata de una producción de apenas 2 mil 25 unidades, un número simbólico que hace referencia al año del histórico doblete. La venta oficial arrancará el próximo 31 de marzo a través de las tiendas físicas y digitales de New Balance, así como en la tienda oficial del Toluca. Hasta el momento, el precio se mantiene bajo llave, pero se espera que la demanda agote el stock en cuestión de minutos.