Barcelona y Atlético de Madrid volverán a chocar en Supercopa de España

Barcelona (campeón de LaLiga) y Atlético de Madrid (subcampeón de la Copa del Rey) firmaron un nuevo enfrentamiento para las Semifinales de la Supercopa de España 2027, misma que se llevará a cabo en el mes de febrero.

En la temporada 2025-26, Barcelona solamente necesitó de 35 Jornadas para proclamarse campeón de LaLiga y obtener su título 29 de campeonato liguero en la historia del futbol español, mientras que el conjunto Colchonero cayó en tanda de penales frente a la Real Sociedad en el duelo correspondiente a la Final de la Copa del Rey.

Con estos resultados obtenidos, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad confirmaron su sitio en la Supercopa de España 2027, mientras que -a menos de una tragedia- Real Madrid ocupará el cuarto sitio de este trofeo que se otorgará a la mitad de la siguiente temporada.

Estos serán los enfrentamientos correspondientes a las Semifinales de la Supercopa de España 2027:

Barcelona (campeón de LaLiga) Vs (subcampeón de Copa del Rey) Atlético de Madrid.

Real Sociedad (campeón de Copa del Rey) Vs (subcampeón de LaLiga) Real Madrid o Villarreal.

* Con 9 puntos por disputar en LaLiga, Real Madrid debería perder sus 3 compromisos y Villarreal ganar sus duelos restantes para terminar sublíder y calificar a la siguiente edición de la Supercopa de España.

¿Dónde se jugará la Supercopa de España 2027?

Como ha sido una costumbre desde su regreso, la Supercopa de España se llevará a cabo en Arabia Saudita, por lo que los 4 equipos participantes harán una pausa en el campeonato de LaLiga para hacer el viaje al Medio Oriente en busca del título; contrario a lo acostumbrado, se jugará en el mes de febrero y no en los primeros días del 2027.

Todos los campeones de la Supercopa de España:

Barcelona (16) / 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025 y 2026.

Real Madrid (13) / 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

Athletic de Bilbao (3) / 1984, 2015 y 2021.

Deportivo La Coruña (3) / 1995, 2000 y 2002.

Atlético de Madrid (2) / 1985 y 2014.

Valencia (1) / 1999.

Sevilla (1) / 2007.

Zaragoza (1) /2004.

Mallorca (1) / 1998.

Real Sociedad (1) / 1982.

Balón de la Supercopa de España 2026 REUTERS

BFG