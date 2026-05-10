Marie-Louise Eta, la primera mujer entrenadora en ganar en la Bundesliga

Marie-Louise Eta ha marcado un hito en el fútbol internacional y, sobre todo, ha cerrado las bocas de algunos detractores quienes en pleno siglo XXI aún dudaban de sus capacidades como entrenadora en una de las mejores ligas del mundo, la Bundesliga de Alemania.

Este domingo, en el marco de la penúltima jornada de la Bundesliga, la estratega del Union Berlin consiguió su primer triunfo oficial tras vencer 3-1 al Mainz en calidad de visitante y, a sus 34 años, se convirtió en la primera mujer en la historia en liderar a un equipo desde la banca en ganar un encuentro oficial de una de las cinco grandes ligas masculinas europeas.

El encuentro se resolvió gracias a la contundencia en los momentos definitivos. Andrej Ilic fue la figura del partido al abrir el marcador al minuto 38 y, posteriormente, asistir a Oliver Burke, quien recuperó la ventaja al minuto 88. Ya en el tiempo de compensación (90+1'), Josip Juranovic selló el marcador final.

El resultado es la primera victoria del Union Berlín después de seis partidos. Si bien no están en zona de descenso, la mala racha ya había generado preocupación y había provocado la destitución de Steffen Baumgart, quien fue despedido junto a su cuerpo técnico tras la derrota 3-1 ante Heidenheim, que era el último de la tabla a mediados de abril.

Un camino de perseverancia

El proceso de Eta al frente del equipo no fue sencillo en sus inicios. Tras asumir el cargo hace un mes, enfrentó derrotas consecutivas ante el Wolfsburgo y el RB Leipzig. No obstante, la semana pasada logró un empate crucial ante el Colonia que aseguró la salvación matemática del club, permitiendo que el equipo jugara con mayor libertad este fin de semana en Maguncia.

Drama en la zona de descenso

Mientras el conjunto de Eta celebra este logro simbólico, la lucha por la permanencia en Alemania llega a su punto más crítico.

El triunfo del Heidenheim (3-1 sobre el Colonia) le permite llegar a la última fecha con posibilidades de salvación, compitiendo directamente con el Wolfsburgo y el St. Pauli. Estos tres equipos suman 26 unidades y definirán en la jornada final quiénes ocuparán las plazas de descenso directo y quién disputará el playoff por la permanencia.