Santiago Giménez vuelve como titular… pero Milan deja ir puntos clave rumbo a Champions

Santiago Giménez volvió a aparecer como titular con el Milan después de más de 6 meses de ausencia en el once inicial y lo hizo en un partido de máxima presión; sin embargo, los Rossoneros dejaron escapar una oportunidad clave rumbo a la próxima Champions League al caer 2-3 frente al Atalanta en San Siro.

El atacante mexicano no iniciaba un encuentro desde el pasado 28 de octubre, antes de atravesar el complicado proceso de recuperación tras su operación de tobillo. Por eso, más allá del resultado, la presencia del mexicano desde el arranque representó una de las noticias más importantes para el conjunto italiano en el cierre de temporada.

Desde los primeros minutos, Giménez mostró intensidad y participación. Apenas comenzaba el encuentro cuando el delantero sacó un zurdazo desde fuera del área que terminó controlando el arquero rival. El mexicano se movió constantemente por el frente de ataque y ayudó a que el Milan arrancara agresivo, incluso con un disparo de Adrien Rabiot que hizo temblar el poste.

En medio del Día de las Madres, Santiago Giménez también tuvo un detalle especial fuera de lo futbolístico, ya que apareció utilizando el apellido materno Zolotarchuk, en honor a su madre María Bernarda Zolotarchuk, un gesto que no pasó desapercibido entre aficionados y seguidores del delantero mexicano.

Pero el golpe del Atalanta llegó rápido. Al minuto 7, Éderson dos Santos encontró el balón dentro del área y sacó un disparo raso para abrir el marcador. El conjunto visitante tomó confianza y comenzó a controlar gran parte del encuentro, obligando a Mike Maignan a intervenir en varias ocasiones para evitar un daño todavía mayor.

El segundo llegó al 29’, cuando Davide Zappacosta apareció entre la defensiva para definir dentro del área chica y ampliar la ventaja. El Milan intentó responder antes del descanso, nuevamente con intentos de Rabiot y algunas aproximaciones aisladas de Giménez, aunque sin lograr romper el orden defensivo rival.

Para la segunda mitad, el panorama empeoró rápidamente. Una pérdida en la salida terminó con un remate de Giacomo Raspadori al ángulo para colocar el 0-3 y silenciar San Siro. A partir de ahí, el Milan se volcó al frente buscando reaccionar, mientras Rafael Leão y Christopher Nkunku intentaban generar peligro.

Al minuto 66, Nkunku estuvo cerca de descontar tras un servicio de Niclas Füllkrug, aunque el arquero volvió a responder. Finalmente, los Rossoneros encontraron algo de vida al 88’, cuando Strahinja Pavlovic apareció dentro del área para marcar de cabeza.

Ya en tiempo agregado, Nkunku fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penal. El propio atacante convirtió desde los once pasos para acercar al Milan 2-3, aunque el tiempo ya no alcanzó para completar la remontada.

La derrota deja al equipo de Santiago Giménez con 67 puntos y todavía en puestos de Champions League; sin embargo, la presión aumentó de forma importante debido a que la Roma también ganó y alcanzó la misma cantidad de unidades, dejando un cierre dramático en la pelea por el último boleto europeo.

Para Giménez, el partido representó un paso importante en su regreso. Después de meses complicados por la lesión, el mexicano volvió a sentirse protagonista en un escenario de alta exigencia y ahora buscará recuperar ritmo justo en el momento más importante de la temporada.