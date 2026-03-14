Toluca y Atlas se neutralizan con goles en tiempo de compensación

Estremeciendo los postes en diversas ocasiones, tanto Toluca como Atlas tuvieron el triunfo en sus manos, sin embargo, empataron 1-1 en un partido de Liga MX en donde los porteros Camilo Vargas y Luis García fueron protagonistas; ambos goles se anotaron en el tiempo de compensación.

Con el regreso a las canchas del futbol mexicano de César Ramos Palazuelos tras quedar varado en el Medio Oriente, Toluca arrancó con rotaciones tras su derrota en Concachampions.

Exponiendo el invicto frente a la presencia de Marcel Ruiz, quien fue ovacionado por la afición del Diablo al minuto 14, ambos conjuntos presentaron sus armas y contaron con oportunidades de ponerse por delante en el marcador, sin embargo, el último toque seguía haciendo falta.

Toluca y Atlas se mantendrán en posiciones de Liguilla tras la Jornada 11 del Clausura 2026 en Liga MX. Mexsport

Los cambios llegaron a media hora del final y elementos como Helinho y Paulinho ingresaron en busca de un nuevo triunfo en el Clausura 2026, mientras que Atlas y Diego Cocca únicamente modificaban por la lesión de Edgar Zaldivar.

Para los últimos minutos, ambos fueron por el triunfo y lograron estremecer el travesaño rival en diversas ocasiones, solo que las redes se mantuvieron sin movimiento y el empate sin goles se mantuvo… hasta el tiempo de compensación.

Toluca 1-0 Atlas

Recibiendo un balón en el centro del área chica luego de una gran asistencia de Paulinho, Canelo Angulo logró poner por delante a los Diablos en un compromiso en el que saboreaban los tres puntos al ser el minuto 90+2’, sin embargo, nada estaba completamente escrito en el Nemesio Diez.

Toluca 1-1 Atlas

Cuando todo parecía el triunfo en favor de los locales, apareció Víctor Hugo Ríos, quien con un portento de gol igualó y sentenció un compromiso que vivió sus mejores momentos sobre el final.

Con este resultado, Toluca es líder general de manera momentánea en espera del partido de Cruz Azul ante Pumas esta misma noche, mientras que Atlas es 6º con 17 unidades y queda expuesto a terminar dos puestos más abajo en caso de que Tigres no pierda ante Querétaro y América se imponga a Mazatlán.

Sus rivales para la Jornada 12 del Clausura 2026

Los siguientes compromisos para estos conjuntos en la Liga MX serán el siguiente fin de semana, luego de que Toluca protagonice los Octavos de Final de vuelta ante San Diego FC en Concachampions y los Rojinegros gocen de una semana larga.

Atlas Vs Querétaro / sábado 21 de marzo, 17:00 horas.

Pachuca Vs Toluca / domingo 22 de marzo, 17:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Toluca llegó a este partido como único invicto del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG