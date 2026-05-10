Real Madrid será el máximo ganador en España, al menos, hasta 2033

Tras la edición 95 en la historia del futbol español, Barcelona consiguió su título número 29 tras imponerse al Real Madrid este domingo 10 de mayo, sin embargo, el conjunto Merengue cuenta con la historia a su favor y lidera LaLiga como el que más títulos ostenta en sus vitrinas.

Con 35 partidos jugados, de 38 en la temporada, Barcelona consumó su título 29 de LaLiga al imponerse 2-0 a Real Madrid con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, sumando un nuevo cetro a sus vitrinas y confirmando su sitio como el segundo equipo más ganador en la historia del futbol español.

En las 95 ediciones del futbol español, únicamente 9 equipos cuentan con la posibilidad de presumir algún trofeo en sus vitrinas, siendo Real Madrid el máximo ganador al aprovechar su época dorada en la década de los 60, cuando levantaron el trofeo en 8 ediciones.

Todos los campeones de España

Estos son cada uno de los nueve equipos que cuentan con un título liguero en la historia del futbol español:

Real Madrid (36) / 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 y 2024.

Barcelona (29) / 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025 y 2026.

Atlético de Madrid (11) / 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 y 2021.

Athletic de Bilbao (8) / 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 y 1984.

Valencia (6) / 1942, 1944, 1947, 1971, 2002 y 2004.

Real Sociedad (2) / 1981 y 1982.

Deportivo La Coruña (1) / 2000.

Sevilla (1) / 1946.

Betis (1) / 1935.

* Real Madrid se mantendrá como máximo campeón de España, al menos, hasta 2033.

Barcelona celebra su título 29 en España tras la temporada 2025-26 de LaLiga. Reuters

BFG