Toluca rompe el mercado y ficha a Federico Viñas por una cantidad millonaria

El sueño europeo terminó antes de lo esperado, pero Federico Viñas vuelve a México con la etiqueta de uno de los fichajes más importantes del verano.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Deportivo Toluca llegó a un acuerdo con León para incorporar al delantero uruguayo, quien regresará a la Liga MX después de su etapa con el Real Oviedo. La operación, valuada en 13.5 millones de dólares, convierte al atacante en una de las inversiones más fuertes del mercado para el conjunto escarlata.

La prioridad del atacante de 27 años era mantenerse en Europa. En las últimas semanas fue vinculado con el Spartak de Moscú e incluso con el Sevilla, pero ninguna negociación prosperó. Finalmente, Toluca aceleró las conversaciones con León y cerró el acuerdo para reforzar su ataque de cara al Apertura y a la Copa Intercontinental, torneo al que asistirá como campeón de la Concacaf.

Un delantero probado para competir con Paulinho

La llegada de Viñas responde a una necesidad deportiva. El técnico Antonio Mohamed buscaba un delantero que pudiera competir directamente con el portugués Paulinho y ampliar las variantes ofensivas del campeón mexicano.

Mientras tanto, León pierde a uno de sus activos más valiosos en un momento en el que también necesita fortalecer su ataque. .

Los números de Federico Viñas en España y México

Aunque el Real Oviedo terminó descendiendo, Viñas dejó buenas sensaciones durante su estancia en el futbol español.

Disputó 53 partidos, anotó 10 goles y repartió una asistencia, rendimiento que le permitió mantenerse en el radar de Marcelo Bielsa, quien lo convocó para disputar el Mundial de 2026 con Uruguay.

Antes de emigrar a Europa, el atacante vivió una etapa destacada con León. En 36 encuentros marcó 16 goles y conquistó el título de goleo del Clausura 2024, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos de la Liga MX.

Su primera aventura en el futbol mexicano comenzó en 2019 con el América, club en el que permaneció hasta 2023 antes de pasar a León y posteriormente dar el salto al balompié español.