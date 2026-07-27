De héroe del Mundial 2026 a millonario: el sueldo que recibirá Vozinha con Colo-Colo

Hace apenas unas semanas, Vozinha era un desconocido para buena parte del planeta futbol. Fuera de Cabo Verde y del futbol portugués, pocos podían imaginar que un arquero de 40 años terminaría convertido en una de las historias más inesperadas del Mundial de 2026.

Ahora, aquella actuación ya tiene recompensa. El guardameta caboverdiano fue anunciado como nuevo refuerzo de Colo-Colo y, de acuerdo con Radio ADN de Chile, firmó un contrato por 18 meses con un salario cercano a 50 mil dólares mensules, aproximadamente 940 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

La cifra lo coloca entre los jugadores mejor pagados del histórico club chileno, aunque todavía por debajo de Arturo Vidal, quien continúa como el futbolista con el salario más alto de la plantilla.

¿Cómo pasó Vozinha del anonimato a sudamérica?

La historia de Vozinha cambió durante el Mundial de 2026. Cabo Verde se convirtió en la gran sorpresa del torneo y buena parte de esa hazaña llevó la firma de su arquero. El veterano guardameta sostuvo a su selección con una colección de atajadas que frustraron a algunas de las mejores ofensivas del campeonato.

Su actuación frente a España fue una exhibición de reflejos y personalidad. Días después volvió a convertirse en figura ante Argentina, llevando a los sudamericanos al límite en uno de los partidos más dramáticos del torneo.

Aunque Cabo Verde terminó despidiéndose del Mundial, el nombre de Vozinha quedó instalado entre las grandes revelaciones de la competencia.

Las imágenes de sus atajadas recorrieron el mundo y despertaron el interés de varios clubes. El que terminó ganando la carrera fue Colo-Colo.

Vozinha deteniendo un ataque de Arabia Saudita. REUTERS

¿Por qué Colo-Colo apostó por un arquero de 40 años?

La contratación fue confirmada por el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, después de que el club desistiera del fichaje del uruguayo Santiago Mele.

Lejos de fijarse en la edad del arquero africano, la directiva privilegió su experiencia y el nivel mostrado durante la Copa del Mundo.

Antes de aterrizar en Santiago, Vozinha militaba en el GD Chaves, de la Segunda División de Portugal. Su carrera había transcurrido prácticamente fuera de los grandes reflectores hasta que el Mundial cambió por completo su destino.

En cuestión de semanas pasó de ser un futbolista conocido únicamente por los seguidores del balompié africano y portugués a firmar uno de los contratos más importantes de su carrera con uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Vozinhan se convirtió en ídolo de aficionados de otros países durante el Mundia. Ariel Velázquez

El Mundial de 2026 volvió a confirmar que una gran actuación puede transformar una trayectoria entera. Para Vozinha, bastaron unos cuantos partidos y varias atajadas memorables para dejar atrás el anonimato y convertirlas en un contrato cercano al millón de pesos mexicanos por mes.