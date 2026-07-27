Marcos André, a un paso de León; La Fiera tiene amarrado a su nuevo delantero

León está muy cerca de concretar a su nuevo referente ofensivo. Tras la salida de Federico Viñas rumbo al Toluca, la directiva esmeralda aceleró las negociaciones por Marcos André, delantero brasileño con nacionalidad española que pertenece al Real Valladolid, y el acuerdo se encuentra prácticamente cerrado.

De acuerdo con información surgida desde Guanajuato, únicamente restan detalles administrativos y la firma de los contratos para que el atacante pueda ser anunciado como refuerzo de La Fiera de cara al resto del Apertura 2026.

La llegada del delantero responde a la necesidad de cubrir la baja de Viñas, quien dejó vacante el puesto de centrodelantero tras convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos. Con ello, Grupo Pachuca encontró rápidamente a su principal candidato para fortalecer el ataque del conjunto dirigido por Eduardo Berizzo.

Un delantero con recorrido en España

Marcos André, de 29 años, inició su formación en el Guaratinguetá de Brasil, aunque muy joven emigró al futbol español para incorporarse a las fuerzas básicas del Celta de Vigo. Posteriormente pasó por equipos como Órdenes y Logroñés, donde comenzó a llamar la atención por su capacidad goleadora.

Su consolidación llegó con el Real Valladolid, aunque antes vivió un exitoso préstamo con el Mirandés, club con el que firmó una temporada de 12 goles en la Segunda División española, rendimiento que le abrió las puertas para establecerse en la élite.

En 2021 fue fichado por el Valencia, equipo con el que disputó dos campañas en LaLiga, antes de regresar al Real Valladolid en 2023 para convertirse nuevamente en una alternativa ofensiva del conjunto blanquivioleta.

Buscará recuperar protagonismo en la Liga MX

Durante la temporada 2025-26 de la Segunda División de España, Marcos André disputó 23 partidos, marcó tres goles y acumuló 849 minutos de actividad, números que no reflejan el protagonismo que tuvo en campañas anteriores, pero que no frenaron el interés de León por incorporarlo.

Con experiencia tanto en LaLiga como en la categoría de plata del futbol español, el brasileño llegará con la misión de convertirse en el nuevo referente ofensivo del conjunto esmeralda y ayudar al equipo a mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Si no surge ningún contratiempo en las próximas horas, Marcos André se convertirá oficialmente en nuevo jugador de León, uno de los movimientos más importantes del mercado para el club guanajuatense en este Apertura 2026.