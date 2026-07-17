Federico Viñas estaría a detalles de ser el delantero 'bomba' de Toluca

Federico Viñas estaría a detalles de convertirse en nuevo delantero de Toluca para acompañar a Paulinho en el eje del ataque Escarlata dentro del Apertura 2026, experiencia que representaría su tercera dentro de la Liga MX, luego de su paso por América y León.

Tras su paso por Real Oviedo y la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, Federico Maraviñas estaría convirtiéndose en una opción más en el eje del ataque para el cuadro 11 veces campeón del futbol mexicano, mismo que es orquestado por Antonio Turco Mohamed.

Con información de Roberto López Olvera, así fue como se compartió la noticia desde las redes sociales del periodista:

ALERTA DIABLOS La bomba mundialista del Toluca podría ser el delantero uruguayo Federico Viñas. El ex América y León regresaría al futbol mexicano para hacer dupla con Paulinho en la delantera choricera”.

¿Cuáles son los números de Federico Viñas en Liga MX?

En caso de concretarse su llegada a Toluca, Federico Viñas estaría viviendo su tercera experiencia en el futbol mexicano, mismo al que llegó para vestir la playera del América y, posteriormente, enfundarse en los colores de León.

El Apertura 2019 fue su primer certamen dentro de la Liga MX, debutando el 14 de septiembre al entrar de cambio en el Clásico Capitalino ante Pumas y anotando a los pocos segundos después de haber saltado al terreno de juego, ganándose la confianza de la afición azulcrema tras su llegada al Nido.

En total, con América disputó 8 torneos, sumando un total de 89 partidos de Fase Regular + 21 de Liguilla, sumando un total de 110 compromisos enfundado en la casaca azulcrema y 22 goles (4 de ellos en Liguilla).

Federico Viñas sumó 110 partidos ocn América y 22 goles en su paso por las Águilas. Mexsport

Por su parte, a León arribó para el Apertura 2023, convirtiéndose en piedra angular del conjunto de La Fiera y disputando un total de 33 partidos (4 de Liguilla) en su paso por los ‘Panzas Verdes’, mismos en los que sumó 16 anotaciones (dos de ellas en la Fiesta Grande); posteriormente salió al Real Oviedo de España.

En total, estos son los números de Federico Viñas tras vestir las playeras de América y León en la Liga MX:

- 118 partidos de Fase Regular en Liga MX.

- 32 goles en Fase Regular de Liga MX.

- 25 partidos de Liguilla.

- 6 goles en Liguilla.

Federico Viñas anotó 16 goles en 33 partidos con León antes de emigrar a España. Mexsport

BFG