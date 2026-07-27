Cinco años del MLS vs. Liga MX All-Star Game: Madurez, millones y rivalidad en su punto máximo

La MLS y la Liga MX viven su momento. La sociedad que tienen por culpa del fútbol avanza agigantadamente conforme pasan los años.

Esta semana tendrá efecto otra edición del Juego de Estrellas, la quinta, que para los directivos significa la de la madurez completa y que también, por primera vez en la historia de México, será transmitida por señal abierta por Imagen Televisión en el canal 3.1.

Como suele suceder, antes de la edición del juego estelar, habrá una de Skills Challenge, un reto de habilidades y concursos entre los mejores jugadores de ambas ligas que funciona como aperitivo para los aficionados.

¿Es una buena idea el Juego de Estrellas?

La idea siempre estuvo incubada en el pensamiento de Estados Unidos. Como lo hace con otros deportes tradicionales, al crear la MLS en 1996, previno un Juego de Estrellas que, sin embargo, no tuvo tanto alcance como esperaban.

Con el paso de los años y al México alejarse de la Conmebol e inmiscuirse más en la Concacaf, decidieron emprender el camino juntos. El pacto se trazó para 2020, pero la pandemia de covid echó por tierra el primer intento.

Dadas las circunstancias, fue hasta agosto de 2021 cuando dejó de ser un experimento con la primera edición en Los Ángeles.

Estados Unidos manda con los dólares

Es notorio que la idea veraniega luce más en Estados Unidos que en México, pues el calendario expandido de la MLS permite más espacio que el apretado semestre de la liga mexicana, por lo que constantemente tiene que frenar su competencia.

La fusión de la MLS y la Liga MX, es una realidad reflejada en el juego de estrellas. Aquí Don Garber, Comisionado de Estados Unidos y su liga de futbol y Mikel Arriola, representante de la Liga mexicana. Reuters

Pero el efecto económico es mejor. Cada edición derrama financieramente entre 15 y 20 millones de dólares para la ciudad anfitriona entre ocupación hotelera, restaurantes, transportes y venta de boletos, por lo que el poder adquisitivo de los aficionados con dólares supera con creces su realización en México.

La MLS tenía por convicción jugar ante potencias europeas aprovechando que muchos de ellos hacen pretemporada en Estados Unidos como Real Madrid o Barcelona; incluso en 2023 pausó su amistad con México para jugar ante el Arsenal inglés antes que con los mexicanos.

Pero después de un lustro de hacer este juego, la afición parece más familiarizada y dispuesta a seguir apoyando a sus jugadores con tal de que crezca la rivalidad de ambos países.

Los Juegos de Estrellas en la historia

2021 (Los Ángeles): MLS. El partido quedó empatado 1-1 en tiempo regular (goles de Jonathan Rodríguez por la Liga MX y Murillo por la MLS). En la tanda de penales, la MLS se impuso 3-2, con una actuación destacada del arquero Matt Turner. 2022 (Minnesota): MLS. La liga estadounidense ganó 2-1 en los 90 minutos con goles de Carlos Vela y Raúl Ruidíaz; Kevin Álvarez descontó para la Liga MX sobre el final.

​ 2023 (Washington D.C.): No hubo duelo binacional. En esta edición la MLS pausó el formato contra México y enfrentó al Arsenal de Inglaterra, que goleó 5-0 al equipo de las estrellas de la MLS.

​ 2024 (Columbus): Liga MX. Llegó el primer triunfo mexicano y de forma contundente: la Liga MX goleó 4-1 a la MLS con anotaciones de Germán Berterame, Oussama Idrissi, Juan Brunetta y Maximiliano Meza (Cucho Hernández anotó por la MLS).

​ 2025 (Austin): MLS. La selección estadounidense recuperó la corona con un apretado 2-1, con goles de Evander y Gabriel Pec, mientras que Sergio Canales había adelantado temporalmente a los mexicanos.

