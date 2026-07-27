Chivas: Los dos clubes de Francia que quieren fichar a Brian Gutiérrez

La irrupción de Brian Gutiérrez en Chivas ha sido notoria. Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el mediocampista ofensivo se consolidó con rapidez gracias a su visión de juego, dinamismo y capacidad para generar peligro.

Ahora, su gran nivel ha trascendido las fronteras de la Liga MX y dos clubes europeos ya muestran un interés concreto por ficharlo, lo que abre la posibilidad de un salto al Viejo Continente en el corto plazo.

Brian Gutiérrez en un partido con Chivas Mexsport

Brian Gutiérrez es tentado en Francia

Según información del periodista Kery Ruiz, el Olympique de Lyon y el AS Monaco son los dos equipos de la Ligue 1 que siguen de cerca a Brian Gutiérrez.

Ambos clubes habrían quedado impactados por su rendimiento reciente y ven en él un perfil ideal para reforzar su mediocampo con un jugador joven, técnico y con proyección internacional.

El Lyon, con su histórica cantera y experiencia en competiciones europeas, y el Monaco, con su proyecto orientado al desarrollo de talentos, representan destinos atractivos para el futbolista de 23 años.

Chivas ha fijado una valoración elevada, alrededor de los 8 a 15 millones de dólares, y no facilitará su salida a la primera oferta.

Aunque aún no hay propuestas formales sobre la mesa, el seguimiento de ambos clubes franceses es real y se espera que, una vez cerrado el mercado o tras el Mundial, avancen con contactos más concretos en Verde Valle.

El gran momento de Brian con Chivas

El momento que vive Brian Gutiérrez con el Guadalajara es excepcional. Su adaptación inmediata, goles importantes y consistencia lo llevaron a la Selección Mexicana y a disputar el Mundial 2026, donde ha reafirmado su calidad en el máximo escenario.

Ese crecimiento acelerado ha disparado su cotización y ha puesto a Europa en su radar. Todo indica que sus días en México podrían estar contados si llega una oferta seria desde Francia, abriendo la puerta a que el mediocampista dé el salto al fútbol europeo en los próximos meses.