GAC fortalece su apuesta por México con una visión de largo plazo respaldada por innovación global

En este escenario, GAC ha comenzado a escribir una historia que va mucho más allá de la incorporación de una nueva marca al mercado nacional. Detrás de sus vehículos existe uno de los grupos automotrices más importantes de China y una organización con casi tres décadas de experiencia que hoy coloca a México como uno de los pilares de su crecimiento internacional.

Aunque para muchos consumidores mexicanos su nombre aún puede resultar reciente, la realidad es que Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) es un fabricante con una sólida presencia global. Fundado en 1997, el grupo ha construido una operación que integra investigación y desarrollo, manufactura de vehículos, producción de autopartes, movilidad inteligente, logística y servicios financieros, consolidándose como uno de los actores más relevantes de la industria automotriz asiática.

Actualmente, la compañía tiene presencia comercial en más de 70 países y regiones, ha superado la producción acumulada de 30 millones de vehículos y ha destinado más de 7,500 millones de dólares al desarrollo de nuevas tecnologías. Este esfuerzo también se refleja en un portafolio de más de 18,600 patentes, además de una red internacional de centros de diseño e ingeniería que impulsan la innovación de todos sus productos.

La calidad también ha sido un elemento constante en su crecimiento. GAC ha permanecido durante más de doce años consecutivos dentro del listado Fortune Global 500 y ha sido reconocida por ocho años consecutivos por J.D. Power gracias a sus resultados en materia de calidad, consolidando una reputación que hoy respalda su expansión hacia nuevos mercados.

México, una pieza estratégica para el crecimiento internacional

La llegada de GAC a México en noviembre de 2023 marcó un momento relevante para la compañía. No se trató únicamente de abrir operaciones comerciales, sino de establecer la primera filial directa del grupo en Latinoamérica, una decisión que refleja la importancia que el mercado mexicano tiene dentro de la estrategia global One GAC 2.0.

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Bajo la visión "En México para México", la empresa ha diseñado una operación enfocada en construir relaciones de largo plazo con los consumidores nacionales. La estrategia contempla no solo la comercialización de vehículos, sino el desarrollo de infraestructura, una red de distribuidores sólida, servicios de postventa y capacidades industriales que acompañen el crecimiento de la marca durante los próximos años.

En menos de tres años, los resultados comienzan a mostrar el avance de esta estrategia. GAC ha comercializado más de 12,000 vehículos en el país y ha consolidado una red superior a los 30 distribuidores ubicados en las principales ciudades de México.

Este crecimiento también se refleja en un portafolio compuesto por diez modelos que integran tecnologías de combustión interna, híbridas, híbridas enchufables y completamente eléctricas, permitiendo atender distintos perfiles de consumidores y responder a las nuevas tendencias de movilidad.

Más allá de las cifras, el mensaje que busca transmitir la compañía es claro: México no representa una etapa temporal dentro de su expansión, sino un mercado estratégico donde pretende construir una operación sólida, cercana y sostenible.

El respaldo comienza después de la compra

Uno de los factores que más peso tienen al momento de elegir un vehículo es la confianza de saber que existirá soporte durante toda la vida útil del automóvil.

Consciente de ello, GAC ha convertido el servicio postventa en uno de los pilares de su operación en México mediante la puesta en marcha de su Centro de Distribución de Autopartes y Refacciones, ubicado estratégicamente en el Estado de México.

Esta instalación cuenta con más de 100,000 refacciones disponibles y un sistema logístico diseñado para abastecer a toda la red nacional de distribuidores en un plazo máximo de 72 horas.

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Lejos de ser únicamente un almacén de componentes, este centro representa una infraestructura que busca ofrecer tranquilidad a los propietarios desde el momento en que adquieren un vehículo.

La disponibilidad de piezas originales, procesos logísticos eficientes y una red de distribución nacional permiten reducir tiempos de espera para reparaciones y mantenimientos, fortaleciendo la confianza del consumidor en la marca.

En un mercado donde el servicio postventa suele convertirse en uno de los principales diferenciadores, este tipo de inversiones adquieren un valor estratégico para consolidar relaciones de largo plazo con los clientes.

Una planta de ensamble que confirma el compromiso con México

Otro de los anuncios que refuerzan la visión de crecimiento de GAC es la confirmación de una planta de ensamble en México.

La futura instalación operará bajo el concepto "En México para México", permitiendo fortalecer la cercanía con el mercado nacional y ampliar la capacidad de respuesta de la compañía frente a la demanda local.

Uno de los aspectos más relevantes es que la planta contará con un esquema flexible de manufactura, preparado para producir vehículos de combustión interna, híbridos, híbridos enchufables y completamente eléctricos, alineándose con la estrategia multienergía que actualmente impulsa la empresa a nivel global.

Más allá del impacto industrial, la decisión representa un mensaje de confianza hacia el mercado mexicano. La instalación de capacidad de ensamble confirma que la compañía no contempla una presencia temporal, sino una inversión orientada al crecimiento sostenido y al fortalecimiento de toda su cadena de valor en el país.

Tecnología, diseño e innovación como sello de identidad

La evolución de GAC no puede entenderse únicamente desde la perspectiva industrial.

La compañía ha construido una propuesta sustentada en cuatro pilares que hoy definen el desarrollo de todos sus vehículos: calidad, innovación, diseño y tecnología.

Su estrategia global considera la aceleración hacia tecnologías de nueva energía, el desarrollo de soluciones de movilidad inteligente y la incorporación de plataformas cada vez más sofisticadas que respondan a las necesidades de consumidores con distintos estilos de vida.

Este enfoque también explica la diversidad de su portafolio en México, donde conviven modelos a gasolina, híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos, ofreciendo alternativas para quienes comienzan la transición hacia nuevas formas de movilidad y para quienes buscan opciones de mayor desempeño o eficiencia energética.

La amplitud tecnológica de la marca responde a una visión que reconoce que la transformación del mercado no ocurre de manera uniforme y que cada conductor vive un proceso distinto hacia la electrificación.

Una marca que busca conectar con los mexicanos

La consolidación de una marca no depende únicamente de sus productos.

Consciente de ello, GAC también ha fortalecido su presencia mediante iniciativas que acercan la marca a la cultura y las pasiones de los consumidores mexicanos.

Uno de los ejemplos más representativos es la alianza anunciada con el Deportivo Toluca Fútbol Club, mediante la cual la compañía se convirtió en socio oficial del equipo durante los próximos dos años.

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Esta colaboración forma parte de su estrategia internacional de sports marketing y permitirá desarrollar experiencias para aficionados, activaciones y proyectos que vinculen innovación, movilidad y deporte, fortaleciendo el posicionamiento de la marca en uno de los mercados más importantes de la región.

Una operación pensada para el futuro

La industria automotriz vive uno de los momentos de mayor transformación de su historia. Electrificación, conectividad, inteligencia artificial y nuevos modelos de movilidad están redefiniendo la manera en que las personas se relacionan con sus vehículos.

En este contexto, GAC busca posicionarse como un actor relevante gracias al respaldo de un grupo automotriz global, una estrategia de innovación constante y una operación diseñada para evolucionar junto con las necesidades del mercado mexicano.

Su crecimiento durante los primeros años en el país, el desarrollo de infraestructura de postventa, la confirmación de una planta de ensamble, una red nacional de distribuidores y una oferta multienergía muestran que la apuesta por México forma parte de un proyecto de largo plazo.

Más que introducir nuevos vehículos al mercado, GAC trabaja para construir una relación de confianza con los consumidores mexicanos, respaldada por tecnología, calidad y una visión que entiende que el futuro de la movilidad comienza con inversiones que permanecen en el tiempo.