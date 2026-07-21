"Es el partido más importante del semestre": Cruz Azul saborea Campeón de Campeones

Joel Huiqui celebró el triunfo de Cruz Azul ante Puebla en la Jornada 2 del Apertura 2026, protagonizando una nueva remontada y poniendo la mira en el Campeón de Campeones frente a Toluca, duelo que catalogó como el más importante del semestre para La Máquina.

Durante su debut en el presente certamen de la Liga MX, Cruz Azul revirtió un 2-0 en contra para imponerse 3-2 al Atlético San Luis y sumar sus primeros tres puntos en el Apertura 2026, historia que repitió esta noche frente a La Franja del Puebla de Gerardo Espinoza, al imponerse 2-1 en la cancha del Estadio Banorte.

Dejando de lado las victorias que los llevan a sumar 6 puntos, Joel Huiqui fue contundente y en la conferencia de prensa post-partido, aseguró que el compromiso ante los Diablos de Antonio Mohamed es el más importante en el presente semestre para Cruz Azul, quienes además de los duelos de Liga MX disputarán la Leagues Cup 2026:

Yo estoy esperando simplemente recuperar el equipo, es el partido más importante de nuestro semestre y el creo que el equipo que tenemos hoy es completo".

El duelo ante Toluca no representará un nuevo trofeo en las vitrinas de La Noria en caso de salir con el puño en alto, ya que el ganador del Campeón de Campeones 2026 obtendrá su sitio en la Campeones Cup 2026, duelo que se celebrará en el mes de septiembre ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Joel Huiqui llega invicto al enfrentamiento ante Toluca, sumando 9 partidos sin conocer lo que es caer como Director Técnico de Cruz Azul.

El Campeón de Campeones 2026 se disputará este mismo sábado 25 de julio en California, desde la cancha del Estadio Dignity Health Sports Park.

BFG