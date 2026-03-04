¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en beisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 tiene un doble propósito para la Selección Mexicana, por un lado buscar la gloria tras haber llegado hasta semifinales en la pasada edición, pero también es la única vía de clasificación para los equipos de América rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con el regreso del "rey de los deportes" al programa olímpico a petición de Estados Unidos, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) ha definido un sistema de cupos sumamente limitado.

Al ser Estados Unidos el anfitrión de la justa veraniega, ya cuenta con su boleto automático. Esto deja solamente dos lugares disponibles para todo el continente americano, los cuales se repartirán exclusivamente entre los dos equipos de la región mejor posicionados al finalizar el Clásico Mundial 2026.

La ruta de la Novena México: Semifinales, el objetivo mínimo

Para asegurar su presencia en Los Ángeles 2028 sin depender de criterios de desempate o de la tabla general, México necesita llegar al menos a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Al avanzar a la antesala de la final, México se colocaría entre los cuatro mejores del mundo. Sin embargo, el panorama puede tornarse complejo según los cruces:

Final Continental: Si México llega a la gran final contra otro rival de América (como República Dominicana o Venezuela), ambos asegurarían su boleto olímpico automáticamente.

Sin margen de error: A diferencia de otras regiones, América no tendrá representación en los torneos clasificatorios posteriores (Premier12 de 2027 o el repechaje de 2028), lo que obliga a la novena mexicana a entregar su mejor versión desde el primer juego de este fin de semana.

Actualmente, México se mantiene como la sexta mejor selección del mundo según el ranking de la WBSC, solo por debajo de potencias como Japón, China Taipéi, Estados Unidos, Corea del Sur y Venezuela, lo que los coloca como serios candidatos a obtener uno de esos dos boletos.

¿Cuándo será y dónde se jugará el béisbol en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

El torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se llevará a cabo del 15 al 20 de julio de ese año. El escenario principal será el emblemático Dodger Stadium.

El formato de competencia contará con seis países participantes divididos en dos grupos. El sistema de avance será el siguiente: