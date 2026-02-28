Atlético San Luis cae de último minuto ante Puebla en la Liga MX

Con la obligación de volver a ganar en casa, Atlético San Luis no supo aprovechar sus oportunidades y fue derrotado 0-1 por Puebla, quienes suman puntos importantes en busca de abandonar el fondo de la tabla de cocientes.

En el partido disputado en la el Estadio Libertad Financiera -antes Alfonso Lastras- Atlético San Luis tomó las rindas del compromiso ante un Puebla que se encuentra inmerso en los últimos puestos, por lo que su propuesta era sumamente precavida.

Ante las pocas posibilidades, Joao Pedro estuvo cerca de abrir el marcador, sin embargo, el delantero italo-brasileño que estuvo a detalles de terminar vistiendo la playera de Cruz Azul este semestre, no logró estremecer las redes defendidas por Ricardo Gutiérrez.

Los cambios llegaron al terreno de juego y Puebla contó con aproximaciones que pusieron a temblar a los locales. Hasta el tiempo de compensación, donde Estaban Lozano apareció.

Atlético San Luis 0-1 Puebla

Fue tras un tiro de esquina cuando Esteban Lozano aprovechó una mala salida de Andrés Sánchez, rematando de cabeza y consiguiendo un triunfo agónico que representa su segunda victoria y un bálsamo en cuanto a la tabla de cocientes, donde buscan alcanzar a Santos.

Sus rivales para la Jornada 9 del Clausura 2026

Para la Jornada doble a mitad de semana, Atlético San Luis volverá a ser local para enfrentarse a Mazatlán, mientras que La Franja intentará dar la sorpresa al medirse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc a Tigres.

Atlético San Luis Vs Mazatlán / martes 3 de marzo - 21:00 horas.

Puebla Vs Tigres / miércoles 4 de marzo - 19:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Atlético San Luis no logra hacer pesar su localía frente a Puebla. Mexsport

BFG