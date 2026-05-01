En Tigres esperan que Angulo y Lainez jueguen el Mundial 2026

En Tigres todavía tienen la esperanza de que Jesús Angulo y Diego Lainez puedan “colarse” a la lista final de la Selección Mexicana que participará en el Mundial 2026. El pasado martes, Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio a conocer la convocatoria de los futbolistas de la Liga MX, aunque ésta podría recibir a otros futbolistas.

“Ojalá se puedan meter. Conozco muy bien sus capacidades, el potencial que tienen y lo que pueden aportar dentro de la cancha. Entonces ojalá puedan estar, porque creo que tienen nivel para competir en ese tipo de escenarios”, declaró Juan Pablo Vigón en conferencia de prensa.

Jesús Angulo suma 13 partidos disputados en el Torneo Clausura 2026 Mexsport

El originario de Guadalajara, Jalisco, admitió que la decisión final depende del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, que definirá la lista definitiva en las próximas semanas.

“Si no se meten, ya son decisiones que no están en sus manos, son decisiones de otras personas que buscan lo mejor para la selección y para México. Ellos tendrán sus criterios y nosotros lo respetamos”, indicó.

En Tigres respetarán los criterios de la Selección Mexicana Mexsport

Para Vigon, tanto Jesús Angulo como Diego Lainez les gustaría verlos en un Mundial, pero por otro lado le da satisfacción tenerlos con ellos para enfrentar a Chivas en la Liguilla de la Liga MX.

“Son jugadores muy importantes y estoy seguro que pueden aportar mucho en Liguilla”, mencionó.

Jesús Angulo suma 13 partidos disputados en el Torneo Clausura 2026, 9 de ellos como titular para un total de 851 minutos. Registra un gol.

Por su parte, Diego Lainez suma 16 partidos en la cancha, 11 de titular para 1,122 minutos disputados. Suma dos goles.