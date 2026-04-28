La lista final de México para el Mundial 2026 se dará a conocer en esta fecha
Este martes se dio a conocer la lista de México con jugadores de la Liga MX, después se dará la convocatoria con futbolistas que militan en el extranjero y, posteriormente, la final a la FIFA
Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio a conocer la lista de 20 jugadores que militan en la Liga MX de cara al Mundial 2026, donde hubo varias sorpresas. Aunado a ello, falta saber los convocados de los futbolistas que militan en el extranjero. Lo que sí ya se sabe, es la fecha en que el técnico dará a conocer su lista final para el torneo que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.
Los convocados que se dieron a conocer este martes, iniciarán concentración el próximo 6 de mayo.
LA LISTA FINAL DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026 SE DARÁ A CONOCER EN ESTA FECHA
- El 1 de junio de 2026. Es la fecha en que se entregará a la FIFA la lista final de México.
CALENDARIO DE MÉXICO PREVIO AL MUNDIAL 2026:
- 22 de mayo: México vs. Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.
- 30 de mayo: México vs. Australia en el Rose Bowl de EU.
- 4 de junio: México vs. Serbia en el Estadio Nemesio Diez.
PARTIDOS DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026:
- Jueves 11 de junio: México vs. Sudáfrica / 1 de la tarde.
- Jueves 18 de junio: México vs. Corea del Sur / 19:00 horas.
- Miércoles 24 de junio: Chequia vs. México / 19:00 horas.