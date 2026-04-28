Lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026
Javier ‘El Vasco’ Aguirre dio a conocer la lista de 20 jugadores que iniciarán concentración el próximo 6 de mayo, donde 8 futbolistas están en la mira para el siguiente ciclo mundialista
No fue el jueves, ni el lunes, sino este martes cuando se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX. Javier ‘El Vasco’ Aguirre convocó a 20 futbolistas y puso en la mira a ocho jugadores (en asterisco) que tendrán seguimiento para el siguiente ciclo mundialista.
Los futbolistas iniciarán concentración el próximo 6 de mayo “conforme al plan de trabajo que aprobaron los dueños de los Clubes de la Liga MX” y que abarcará cinco semanas y media de entrenamientos.
Conforme a los acuerdos, 12 jugadores de la Liga MX están considerados para la integración de la lista definitiva del Mundial 2026.
LISTA DE JAVIER AGUIRRE PARA EL MUNDIAL 2026
PORTEROS:
- Raúl Rangel (Chivas).
- Carlos Acevedo (Santos).
- Oscar García (León)*.
DEFENSAS:
- Luis Rey (Puebla)*.
- Israel Reyes (América).
- Eduardo Águila (San Luis)*.
- Jesús Gómez (Tijuana)*.
- Denzell García (Juárez)*.
- Jesús Gallardo (Toluca).
MEDIOS:
- Luis Romo (Chivas).
- Erik Lira (Cruz Azul).
- Brian Gutiérrez (Chivas).
- Iker Fimbres (Monterrey)*.
- Gilberto Mora (Tijuana).
- Jairo Torres (Juárez)*.
- Roberto Alvarado (Chivas).
DELANTEROS:
- Kevin Castañeda (Tijuana)*.
- Alexis Vega (Toluca).
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas).