No fue el jueves, ni el lunes, sino este martes cuando se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana con jugadores de la Liga MX. Javier ‘El Vasco’ Aguirre convocó a 20 futbolistas y puso en la mira a ocho jugadores (en asterisco) que tendrán seguimiento para el siguiente ciclo mundialista.

Los futbolistas iniciarán concentración el próximo 6 de mayo “conforme al plan de trabajo que aprobaron los dueños de los Clubes de la Liga MX” y que abarcará cinco semanas y media de entrenamientos.

Conforme a los acuerdos, 12 jugadores de la Liga MX están considerados para la integración de la lista definitiva del Mundial 2026.

LISTA DE JAVIER AGUIRRE PARA EL MUNDIAL 2026

PORTEROS:

- Raúl Rangel (Chivas).

- Carlos Acevedo (Santos).

- Oscar García (León)*.

El portero del León, Óscar García, con la mira puesta en el siguiente ciclo mundialista Mexsport

DEFENSAS:

- Luis Rey (Puebla)*.

- Israel Reyes (América).

- Eduardo Águila (San Luis)*.

Eduardo Águila, de San Luis, tiene la mira puesta para el siguiente ciclo mundialista Mexsport

- Jesús Gómez (Tijuana)*.

- Denzell García (Juárez)*.

- Jesús Gallardo (Toluca).

MEDIOS:

- Luis Romo (Chivas).

- Erik Lira (Cruz Azul).

- Brian Gutiérrez (Chivas).

- Iker Fimbres (Monterrey)*.

- Gilberto Mora (Tijuana).

- Jairo Torres (Juárez)*.

Jairo Torres también es otro de los futbolistas que estará en el ciclo de Rafa Márquez en la Selección Mexicana Mexsport

- Roberto Alvarado (Chivas).

DELANTEROS:

- Kevin Castañeda (Tijuana)*.

- Alexis Vega (Toluca).

- Guillermo Martínez (Pumas)

- Armando ‘La Hormiga’ González (Chivas).