Pep Guardiola responde con sorna ante la polémica de por qué no siguió el PSG vs. Bayern

Al entrenador Pep Guardiola no le preocupa todo el ruido mediático que pueda moverse a su alrededor y con un tono de sorna respondió las razones por las que prefirió irse al Edgeley Park para ver desde las gradas el choque entre el Stockport County y el Port Vale de la tercera división cuando a la misma hora se realizaba el dramático PSG vs. Bayern Múnich en la ida de sus semifinales de la Champions League.

La imagen del técnico catalán en las gradas de uno de los estadios más modestos de Inglaterra, captada por Sky Sports Football, circuló en redes sociales mientras en el Parque de los Príncipes de París se disputaba una noche memorable con un triunfo del PSG 5-4 sobre el Bayern Múnich.

El día anterior vi el calendario y vi PSG contra Bayern Múnich y pensé: '¡Bah, qué partido tan desastroso!' Los entrenadores no son buenos —Luis (Enrique) y Vini (Vincent Kompany)—. Estoy enamorado del futbol inglés y decidí ir a Stockport".

Las palabras generaron reacciones inmediatas, en especial la mención a Vincent Kompany, exjugador del propio City al que Guardiola dirigió durante varios años y que ahora conduce al Bayern. En redes sociales, algunos usuarios señalaron que bromear públicamente con un exjugador y probable amigo podía ser una forma arriesgada de comunicarse.

El partido que eligió Guardiola tampoco careció de dramatismo. El anfitrión Stockport perdió 2-1 ante el Port Vale, ya descendido, en un resultado que complica la clasificación de los locales para los playoffs de ascenso a la Championship y los obliga a depender de la última jornada.

Guardiola sí vio el PSG-Bayern, pero lo hizo de otra manera: "Lo vi cuando llegué a casa desde Stockport", admitió.

Guardiola ha pasado más de una década en Inglaterra y en múltiples ocasiones ha expresado su admiración por el futbol inglés en todos sus niveles, destacando el ambiente, la afición y la forma en que los seguidores viven el juego.

La visita al Edgeley Park se produjo en uno de los momentos más intensos de la temporada para el City. El club acaba de clasificarse para la final de la FA Cup, que se disputará el 16 de mayo en Wembley ante el Chelsea, y pelea por el título de la Premier League en una carrera apretada con el Arsenal. Su próximo compromiso liguero es este lunes ante el Everton.

Guardiola descartó repetir la excursión este fin de semana: confirmó que no tiene planes de asistir a ningún partido de la EFL en persona en los próximos días. Pero la anécdota quedó grabada: uno de los entrenadores más laureados de la Premier League eligiendo una tarde en la tercera división sobre la semifinal más goleadora en la historia del torneo.