Thiago Espinosa se estrena como goleador con América

En el partido correspondiente al Clausura 2026 sub 21 de Liga MX, Thiago Espinosa vivió sus primeros minutos como jugador del América, siendo titular y anotando tras un zurdazo a primer poste.

Siendo anunciado como refuerzo de América para el Clausura 2026, Thiago Espinosa llega como una nueva opción para André Jardine por la banda de la izquierda, ya que podría sustituir a Cristian Borja (lateral) o a Brian Rodríguez (extremo), mostrando velocidad y habilidad como sus características.

Fue durante la Jornada 8 del Clausura 2026 cuando Thiago Espinosa arrancó de titular el compromiso entre América y Tigres sub 21, adueñándose de la banda de la izquierda y rematando al arco, consiguiendo el 2-0 parcial en favor de su equipo.

Para el minuto 74, Thiago Espinosa abandonó el terreno de juego de un partido que América terminaría ganando 4-1 a Tigres, colocándose como sublíder del campeonato solamente por detrás de FC Juárez; los de la Sultana del Norte marchan 13º en la tabla.

Thiago Espinosa podría vivir su primer convocatoria

Para esta noche, donde América se enfrenta a Tigres en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, André Jardine podría tener a Thiago Espinosa disponible por primera vez desde su llegada al 16 veces campeón del futbol mexicano.

Será decisión técnica si el futbolista uruguayo podrá contar con us primeros minutos en Liga MX con América, ya que podría utilizar los puestos tanto de Cristian Borja como de Brian Rodríguez, quien se mantiene como uno de los futbolistas más relevantes en la actual plantilla azulcrema.

El duelo entre América y Tigres se disputará este sábado 28 de febrero en punto de las 21:10 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México; los de la Sultana del Norte buscan romper una malaria de 10 años sin imponerse a las Águilas en CDMX.

