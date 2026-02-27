Tigres busca romper racha de 10 años sin vencer al América en CDMX

Este sábado 28 de febrero, Tigres buscará romper con 10 años sin vencer al América en CDMX durante una Fase Regular de Liga MX; las Águilas suman 7 triunfos consecutivos ante los de la Sultana del Norte en la capital del país.

Sin considerar ninguna de las 4 eliminatorias de Liguilla en las que se han enfrentado a partir del Apertura 2016, América mantiene un dominio abrumador ante los hoy dirigidos por Guido Pizarro, quienes buscarán revertir esta paternidad azulcrema sin la presencia de André-pierre Gignac.

Fue el 30 de julio de 2016 cuando Tigres venció por última ocasión al América en un partido de Fase Regular que se disputa en CDMX.

América es una de las víctimas favoritas del América, con 12 tantos convertidos a la escuadra azulcrema. Mexsport

Estos son los números de la rivalidad entre América y Tigres desde el último triunfo de los felinos en CDMX durante una Fase Regular:

Partidos jugados: 18.

Triunfos para América: 12

Empates: 4

Victorias de Tigres: 2

Goles a favor de América: 31

Goles a favor de Tigres: 15

Balance en CDMX: 7-1-0 en favor de América.

América suma 7 victorias consecutivas ante Tigres en CDXM durante una Fase Regular de Liga MX. Mexsport

Antecedentes de América Vs Tigres en CDMX

Desde la última victoria de Tigres en CDMX ante América (0-3 en la Jornada 3 del A-2016), se han disputado 8 partidos entre Águilas y los de la Sultana del Norte, con 7 triunfos seguidos por parte del conjunto de Coapa:

Tigres 4-2 América / Clausura 2017, Jornada 3 - Estadio Universitario.

América 2-2 Tigres / Apertura 2017, Jornada 6 - Estadio Azteca.

Tigres 1-1 América / Clausura 2018, Jornada 6 - Estadio Universitario.

Tigres 2-3 América / Apertura 2018, Jornada 12 - Estadio Universitario.

América 3-0 Tigres / Clausura 2019, Jornada 12 - Estadio Azteca.

Tigres 1-1 América / Apertura 2019, Jornada 6 - Estadio Universitario.

América 1-0 Tigres / Clausura 2020, Jornada 2 - Estadio Azteca.

América 3-1 Tigres / Guard1anes 2020, Jornada 16 - Estadio Azteca.

Tigres 1-3 América / Guard1anes 2021, Jornada 14 - Estadio Universitario.

América 1-0 Tigres / Apertura 2021, Jornada 15 - Estadio Azteca.

Tigres 0-2 América / Clausura 2022, Jornada 16 - Estadio Universitario.

América 2-1 Tigres / Apertura 2022, Jornada 12 - Estadio Azteca.

Tigres 0-2 América / Clausura 2023, Jornada 11 - Estadio Universitario.

Tigres 0-0 América / Apertura 2023, Jornada 17 - Estadio Universitario.

América 2-0 Tigres / Clausura 2024, Jornada 11 - Estadio Azteca.

Tigres 1-0 América / Apertura 2024, Jornada 3 - Estadio Universitario.

América 3-0 Tigres / Clausura 2025, Jornada 13 - Estadio Cd. de los Deportes.

Tigres 1-3 América / Apertura 2025, Jornada 5 - Estadio Universitario.

* Desde el 30 de julio de 2016, en Liguilla, Tigres ha logrado derrotar en 2 de 4 ocasiones al América en CDMX: Apertura 2017 y Apertura 2019.

