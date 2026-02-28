IndyCar 2026: Pato O'Ward califica en cuarta fila para la primera carrera del año en St Pete

El piloto regiomontano Pato O’Ward arrancará la primera carrera de la temporada 2026 de la IndyCar Series en la octava posición, esto luego de quedar eliminado en la ronda de los 12 mejores en el circuito callejero de St Petersburg, Florida.

El mexicano avanzó sin complicaciones en la primera ronda para alcanzar el Fast 12. En esa instancia lideró los primeros minutos con un tiempo de 1m01.229 seguido por David Foster, Alex Palou, Scott McLaughlin, Dennis Hauger y Marcus Ericsson en los seis primeros.

La situación cambio en el último minuto. El español Alex Palu saltó a la cima seguido por Ericsson, mientras que otros mejoraban mandando a Pato O’Ward a la zona de eliminación.

Con los últimos segundos la situación cambió y McLaughlin consiguió el mejor tiempo para avanzar al Fast 6 seguido por Palou, Ericsson, Hauger, Malukas y Romain Grosjean, quien regresó a la categoría.

Por su parte, Pato O’Ward quedó eliminado en octavo con un mejor tiempo de 1m00.886s por detrás de Marcus Armstrong. El mexicano admitió después de la calificación a los micrófonos de FOX que habían dejado escapar el momento ideal.

Scott McLaughlin se llevó la pole con 1m00.542s en el circuito callejero por tercera vez en su carrera seguido por Ericsson y Dennis Hauger, quien tomó el tercero en su último intento. Alex Palou arrancará cuarto seguido por Malukas y Grosjean.

¿Dónde ver la carrera de St Petersburg 2026 de Pato O’Ward en IndyCar?

La carrera se transmitirá por la señal de streaming Disney+ Premium. La carrera iniciará a las 11 horas tiempo del centro de México.

Pato O’Ward ya ganó esta carrera en el 2024 cuando heredó la victoria luego de que todos los coches del equipo Penske fueron eliminados por incumplir el reglamento referente al uso del sistema Push to Pass.