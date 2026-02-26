¿A qué hora juega América vs. Tigres? Canal de TV para ver al Búfalo Aguirre ante su exequipo

La Liga MX se prepara para uno de los enfrentamientos más esperados del Clausura 2026. América recibe a los Tigres UANL en el Estadio Ciudad de los Deportes el sábado 28 de febrero, duelo que promete emociones fuertes tanto en lo colectivo como en lo individual.

El conjunto de Coapa llega con el ánimo a tope tras haber despejado cualquier duda sobre su capacidad ofensiva el pasado viernes, cuando firmaron una imponente goleada de 0-4 ante el Puebla en el Cuauhtémoc, gracias a las anotaciones de Raphael Veiga, Isaías Violante, Víctor Dávila y la Pantera Zúñiga.

Sin embargo, el morbo del encuentro se centra en una figura en particular: Rodrigo Búfalo Aguirre. El delantero uruguayo, quien fue pieza clave en el esquema de André Jardine hasta hace apenas unas semanas, tendrá su primera oportunidad de enfrentar a las Águilas vistiendo la camiseta de los Tigres.

La salida del Búfalo hacia San Nicolás de los Garza fue uno de los movimientos más comentados del mercado invernal, y su rápido acoplamiento al sistema de los felinos, en el que ya se estrenó como goleador, añade un ingrediente especial a este choque de potencias. Aguirre conoce a la perfección las debilidades de la zaga americanista, un factor que los universitarios buscarán explotar para asaltar la capital.

América buscará demostrar que la contundencia mostrada ante La Franja no fue casualidad. Con la recuperación de jugadores clave y el despertar goleador de sus refuerzos, Jardine intentará neutralizar el poderío de un cuadro regiomontano que siempre es un visitante peligroso.

Este partido pone en juego tres puntos vitales para la clasificación directa a la Liguilla, y el orgullo de ver si el Búfalo cumple con la inexorable ley del ex, o si la defensa azulcrema logra maniatar a quien fuera uno de sus referentes de ataque más queridos.

A Rodrigo Aguirre le llega muy pronto la oportunidad de enfrentarse al América, equipo al que dejó hace unas semanas para unirse a Tigres. Mexsport

Guía de transmisión: ¿Dónde ver el América vs. Tigres?

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026.

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX.

Canal de TV (Abierta): Canal 5.

Canal de TV (Paga): TUDN.Streaming: ViX Premium.