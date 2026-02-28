Regina “KillBill” Tarin debuta con triunfo en UFC México y hace vibrar la Arena CDMX

La UFC volvió a México y la primera peleadora nacional en subir al octágono fue Regina “KillBill” Tarin, quien tuvo un debut soñado al vencer por decisión unánime a la lituana Ernesta Kareckaite en la Arena Ciudad de México.

La capitalina aceptó el combate con apenas tres días de anticipación, luego de que la argentina Sofía Montenegro se diera de baja por motivos no revelados. La oportunidad fue inesperada, pero la mexicana no la desaprovechó.

Desde el primer round, Tarin impuso condiciones con un boxeo preciso y contundente. Sus combinaciones pusieron en aprietos a la europea y por momentos el nocaut parecía inminente.

En números, el dominio fue claro: 125 golpes conectados, de los cuales 114 fueron significativos, además de un derribo que inclinó la balanza a su favor.

Tras tres intensos asaltos, las tarjetas reflejaron la superioridad de la mexicana con un 30-27 y dos 29-28, desatando la euforia del público capitalino que se entregó a ambas gladiadoras.

Conmovida tras el combate, Regina Tarin agradeció el respaldo de la afición y dejó un mensaje claro para la división.

Este es mi sueño. Dejo todo y sacrifico todo por cumplirlo, y hoy lo estoy viviendo frente a todos ustedes”, expresó entre lágrimas.

Con este resultado, Regina “KillBill” Tarin inicia su camino en la UFC con el pie derecho y se perfila como una nueva carta fuerte de la MMA mexicana.