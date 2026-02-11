Thiago Espinosa llega a México para unirse al América: "Sé que vengo al club más grande"

Thiago Espinosa arribó a la Ciudad de México. El joven defensa uruguayo llegó al país para reportar con las Águilas del América, consciente de la responsabilidad que implica vestir la camiseta del club más ganador de la Liga MX.

El zaguero de 21 años, proveniente del Racing de Montevideo, no ocultó su emoción por llegar a Coapa y dejó claro que entiende el peso histórico del conjunto azulcrema.

“Me siento muy contento por estar acá, sé al gran club que llego, que es el más grande de México y uno de los más grandes de América”, declaró Espinosa a su llegada.

Considerado una de las promesas del futbol uruguayo, Espinosa llega al América con la misión de fortalecer la zona defensiva y consolidarse en el balompié mexicano, plataforma que podría impulsar su carrera a otro nivel.

El defensor aseguró que la afición americanista puede confiar en su entrega y profesionalismo: “Simplemente decirle a la hinchada que tienen un jugador que va a dejar todo, que en cada partido va a dar el máximo y se va a brindar al 100% en cada práctica y cada entrenamiento”, expresó.

Espinosa se incorpora a las Águilas en calidad de préstamo con opción a compra, la cual podría convertirse en obligatoria si cumple con el 60 por ciento de los partidos disputados durante el año que durará su cesión.

América suma juventud, proyección y ambición a su plantel con la llegada del defensor charrúa, quien ahora buscará ganarse un lugar en uno de los equipos más exigentes de México.