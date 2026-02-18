Pánico al clembuterol! Las estrellas del Abierto Mexicano de tenis se quedan sin carne en el menú

Acapulco no se juega sólo sobre el cemento azul frente al Pacífico; este año, el partido más complicado se disputa en la cocina de los campeones. El Abierto Mexicano de Tenis (AMT) ha tomado una decisión que transforma el vestidor en una trinchera dietética. El menú oficial ha desterrado cualquier rastro de carne roja. No es una medida vegetariana ni un guiño a la moda green; es un blindaje desesperado contra el fantasma del clembuterol y la boldenona, que acechan en cada bocado de res mexicana.

Un documento interno del tour que circuló entre los tenistas informó que el ATP 500 en Acapulco ofrecerá proteínas de alta calidad sin carne para minimizar riesgos antidopaje. Pescado, huevos, lácteos y legumbres. The Athletic reportó que un portavoz de la ATP Tour confirmó que la decisión responde a inquietudes sobre carne de origen local. La intención, proteger a los jugadores de sanciones involuntarias y preservar la integridad de la competencia.

La Agencia Mundial Antidopaje ha advertido que en México y Colombia se detectan anabólicos en ganado. El tenis olímpico se rige por su código. Un rastro mínimo en un análisis basta para abrir expediente. Varios casos en el circuito han usado la carne contaminada como explicación. El brasileño Nicolas Zanellato fue exonerado en 2025 tras un positivo por boldenona vinculado a un torneo en Colombia. La británica Tara Moore vivió un proceso largo por boldenona y nandrolona. Un tribunal la absolvió, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revirtió y fijó suspensión de cuatro años.

Tenistas del circuito femenino han contado que cuando compiten en México evitan la carne. La belga Hanne Vandenwinkel y la italiana Martina Colmegna lo dijeron en voz alta en torneos menores. En su dieta viajan con cuidado de laboratorio.

Las bajas del año pasado por intoxicación

La edición previa dejó un recuerdo amargo. En octavos de final, tres cabezas de serie se retiraron por malestar estomacal. El noruego Casper Ruud, el estadounidense Tommy Paul y el danés Holger Rune abandonaron el cuadro. No hubo positivos por sustancias prohibidas, pero el torneo quedó bajo lupa sanitaria.

El diagnóstico oficial habló de problemas estomacales que los dejaron sin energía ni para sostener la raqueta, pero el runrún en los pasillos de Acapulco apuntaba directamente a la oferta gastronómica.

Aquella semana recordó que un evento de alto nivel no se gana solo con premios y luces. Se sostiene con logística invisible. El torneo, que arranca este 23 de febrero con Tomáš Macháč defendiendo la corona, ha transformado su restaurante de jugadores en un búnker libre de res.