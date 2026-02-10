Espinel advierte al América por fichaje del uruguayo Thiago Espinosa 

Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia de Honduras, colgó para el América una contundente descripción del último fichaje confirmado en Coapa, la del defensor uruguayo Thiago Espinosa.

Previo al juego de vuelta contra las Águilas del América en la Concacaf Champions Cup, el estratega uruguayo se refirió de quien fue su alumno en el Racing Club de Montevideo y del que espera un despegue futbolístico y de valor como en su momento otros charrúas en la Liga MX.

“Thiaguito, Maxi Araujo, Facundo Waller… Ya lo van a conocer, lo tuvimos en Racing, es un pibe extraordinario, si viene para acá al América, va a crecer, será un Araujo, un Waller”, anticipó Espinel con entusiasmo.

Sobre lo que ganará el América con la incorporación del lateral izquierdo de 21 años, el entrenador del Olimpia no reparó en elogios de personalidad y de habilidades tácticas.

“Lo primero, un profesional extraordinario, es lo que vemos, un pibe con una humildad tremenda, nosotros lo usábamos como carrilero, como lateral izquierda, tiene una pegada importante, una pegada muy buena. Como decía antes, creo que este futbol mexicano le puede ofrecer para que crezca, es un desconocido hoy, pero muy pronto será conocido”, advirtió del joven futbolista que vestirá la casaca amarilla por un año a préstamo, pero con opción de compra.

Thiago Espinosa arribará a Coapa procedente del Racing Club de Montevideo, equipo que lo impulsó al profesionalismo y con el que ha elevado su valor de manera notable desde el año pasado, para alcanzar un valor de 1.2 millones de dólares.

Con Racing club registra 66 partidos entre Copa Sudamericana, Copa AUF y de Liga de Uruguay; cinco goles y cuatro asistencias resaltan en su rendimiento.

Thiago Espinosa es surgido del Peñarol. A nivel Sub-19 tuvo cinco participaciones en la Copa Libertadores Sub-20.

Con Thiago Espinosa confirmado este martes tras el cierre de registros, el uruguayo se suma a los brasileños Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y Vinicius Lima como los bombazos de las Águilas para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y de la Concachampions.