"Tenemos mucho que aprenderle": Gilberto Mora cautiva en Selección Mexicana

Isaías Violante no titubeó al hablar sobre Gilberto Mora, quien anotó su primer tanto con la Selección Mexicana y consiguió el empate del Tri frente a Colombia en Baltimore: “Lo queremos mucho”.

Pese a marcharse por debajo en el marcador, la Selección Mexicana de Rafa Márquez respondió en la última media hora del partido para igualar un nuevo compromiso frente a Colombia y concluir el primero de sus 4 partidos en la presente Fecha FIFA con saldo positivo.

Ingresando en el minuto 73 al terreno de juego, Violante logró recortar y disparar al arco defendido por Álvaro Montero, contando con una de las oportunidades más claras del Tri durante los últimos esbozos de la noche, dejando una buena sensación para el Cuerpo Técnico.

Cuestionado por la actuación de Gilberto Mora, el extremo derecho azteca llenó de elogios al mediocampista que estrena el número 10 en el dorsal, dejando en claro que cada uno de los convocados por el estratega nacional busca apoyarlo:

“Todos, hasta los más experimentados, sabemos que es diferente y lo tratamos de apoyar. Es el más joven del equipo ”.

Gilberto Mora recibe falta en el primer partido de la Selección Mexicana en Baltimore. Mexsport

Edad de Gilberto Mora pasa desapercibida

Dejando de lado que Mora sigue siendo menor de edad, Violante aseguró que su cariño y admiración hacia él no influyen por la cantidad de años que tenga, mostrando la importancia que ya tiene dentro de los llamados nacionales:

“La edad no es un tema, lo quiero mucho y tenemos mucho que aprenderle”, mencionó en entrevista para Claro Sports.

Isaías Violante suma sus primeros minutos vistiendo la playera de la Selección Mexicana, por lo que buscará aprovechar las oportunidades que Rafa Márquez y el Cuerpo Técnico le brinden en los compromisos de esta misma Fecha FIFA ante Perú (29 de septiembre en Nueva Jersey), Estados Unidos (3 de octubre en Atlanta) y Chile (6 de octubre en Los Ángeles).

BFG