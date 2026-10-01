Sergiño Dest se niega a hablar de Rafa Márquez previo al México vs Estados Unidos

Una nueva era en la Selección Mexicana ya ha comenzado y el Tri ya ha disputado sus primeros dos partidos bajo el mando de Rafael Márquez, quien afrontará su primera gran prueba en el banquillo de México al enfrentarse a Estados Unidos este sábado.

Rafa no es ningún desconocido para el combinado de las barras y las estrellas, pues el ‘Kaiser de Michoacán’ disputó más de una decena de partidos de este 'Clásico de la Concacaf'. Pese a esto, para los jugadores de Estados Unidos no implica nada el ver a la leyenda de Márquez en el banquillo del Tri.

En zona mixta previo al partido, Sergiño Dest fue cuestionado sobe la opinión que tiene respecto a Rafael Márquez, pero el hoy jugador del PSV Eindhoven se negó a dar declaraciones del entrenador rival y prefirió solo enfocarse en su equipo.

“No tengo una opinión (sobre Rafael Márquez) Solo estoy enfocado en que este equipo juegue y gane este partido. Espero que seamos capaces de hacerlo con este equipo y estoy de este lado, entonces espero que ganemos”

El último enfrentamientos entre estados dos selecciones fue la Final de la Copa Oro del 2025 en la que México se impuso a Estados Unidos por marcador de 2-1 para quedarse con el titulo de la confederación.

Rafa Márquez busca su primera victoria

Tras sus primeros dos partidos en el banquillo de la Selección Mexicana Rafa Márquez aún no conoce la victoria con el Tri, aunque tampoco ha sucumbido. Bajo las ordenes del ‘Kaiser’, México suma dos empates ante Colombia y Perú respectivamente.

'Chucky' Lozano es la gran sorpresa en el primer cuadro titular de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Mexsport

Por delante en esta Fecha FIFA a México le quedan los duelos frente a Estados Unidos este sábado y ante Chile el próximo martes 6 de octubre.