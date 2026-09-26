México 0-1 Colombia EN VIVO: Debut de Rafa Márquez con el Tri
La Selección Mexicana jugará en Baltimore por primera vez; el partido ante Colombia representará el debut de Rafa Márquez con el Tri. Síguelo EN VIVO
Que termina siendo desviado por Montero a tiro de esquina
Ante una Selección Mexicana que se encuentra tocada tras la anotación recibida
Luis Suárez convierte de cabeza y anota el primer gol en contra de la era de Rafa Márquez en el Tri
Tras un ligero contacto en los linderos del área sudamericana
Quien termina rematando desviado del arco de Álvaro Montero
Que termina siendo desviado a tiro de esquina desde la punta de la derecha
Y 'Chucky' Lozano toca sus primeros balones con la playera del Tri
Ya rueda el balón en la cancha del M&T Bank Stadium entre México y Colombia
Comenzando por el de los sudamericanos
Ambos conjuntos realizan los movimientos precompetitivos
Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Kevin Castaño, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez
Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Chávez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González
Posterior a este compromiso, se medirán a Perú, Estados Unidos y Chile
Quien vivirá su primer partido al frente del Tri, mismo que tendrá un largo recorrido en la presente Fecha FIFA
Por primera vez en la historia, la Selección Mexicana jugará un partido en Baltimore