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México 0-1 Colombia EN VIVO: Debut de Rafa Márquez con el Tri

La Selección Mexicana jugará en Baltimore por primera vez; el partido ante Colombia representará el debut de Rafa Márquez con el Tri. Síguelo EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

México y Colombia se enfrentan en el M&T Bank Stadium por la Fecha FIFA de septiembre-octubre, 2026.
México y Colombia se enfrentan en el M&T Bank Stadium por la Fecha FIFA de septiembre-octubre, 2026.Especial
Escudo México MxM / Bien
MÉXICO
01
COLOMBIA
Escudo Colombia MxM
PRIMER TIEMPO
13'Dispaaaaro de 'Chucky'

Que termina siendo desviado por Montero a tiro de esquina

11'Colombia toma la posesión

Ante una Selección Mexicana que se encuentra tocada tras la anotación recibida

9'GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIAAAAAAAAAAA

Luis Suárez convierte de cabeza y anota el primer gol en contra de la era de Rafa Márquez en el Tri

7'Gilberto Mora sale tocado

Tras un ligero contacto en los linderos del área sudamericana

5'Nuevo intento de Luis Chávez

Quien termina rematando desviado del arco de Álvaro Montero

4'Dispaaaaaaro de 'Piojo' Alvarado

Que termina siendo desviado a tiro de esquina desde la punta de la derecha

2'México ataca por izquierda

Y 'Chucky' Lozano toca sus primeros balones con la playera del Tri

0'¡¡¡COOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Ya rueda el balón en la cancha del M&T Bank Stadium entre México y Colombia

-Se entonan los Himnos

Comenzando por el de los sudamericanos

-Ya calientan los futbolistas

Ambos conjuntos realizan los movimientos precompetitivos

-XI de Colombia para enfrentar a México

Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo, Kevin Castaño, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez

-¡¡¡Alineación titular de México!!!

Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Chávez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González

-México disputa su primer partido de la Fecha FIFA

Posterior a este compromiso, se medirán a Perú, Estados Unidos y Chile

-Inicia la era de Rafa Márquez

Quien vivirá su primer partido al frente del Tri, mismo que tendrá un largo recorrido en la presente Fecha FIFA

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Por primera vez en la historia, la Selección Mexicana jugará un partido en Baltimore

México y Colombia se enfrentan en el M&T Bank Stadium por la Fecha FIFA de septiembre-octubre, 2026.
México y Colombia se enfrentan en el M&T Bank Stadium por la Fecha FIFA de septiembre-octubre, 2026.Especial

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