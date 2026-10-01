Lionel Messi tiene nuevo equipo en España. El argentino fue anunciado como nuevo propietario del CD Eldense, conjunto de la Segunda División, con el que emprenderá un proyecto para impulsar el crecimiento de una institución con más de un siglo de existencia.

El Eldense confirmó la adquisición mediante un comunicado y explicó que la llegada de Messi representa el inicio de un plan a largo plazo, enfocado en fortalecer al club tanto en lo deportivo como en sus áreas institucional y social.

La transacción todavía está pendiente de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), conforme a la legislación española, un trámite que el propio equipo señaló en su anuncio oficial.

Messi toma el relevo del grupo inversor colombiano encabezado por Juan Carlos Trujillo y Carolina Holguín, que adquirió el control de la entidad el año pasado. El conjunto alicantino afronta así otro cambio de propiedad dentro de su búsqueda de consolidación en el futbol profesional.

El CD Eldense, fundado en 1921, planteó que esta nueva etapa también buscará preservar sus raíces, su identidad azulgrana y el vínculo con sus aficionados, mientras trabaja para crecer dentro del futbol español.

El hermano de Sergio Ramos impulsó al Eldense

El Eldense comenzó a modificar su estructura en el verano de 2021, cuando se constituyó como Sociedad Anónima Deportiva. Pascual Pérez y René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos, participaron entonces en la adquisición del club.

René Ramos tomó el 50 por ciento de las acciones y asumió la dirección deportiva cuando el equipo había alcanzado la Segunda Federación, cuarto nivel del futbol español. El directivo eligió a José Juan Romero como entrenador, con quien el conjunto consiguió subir a Primera RFEF.

El equipo alicantino mantuvo su crecimiento hasta alcanzar la Segunda División en junio de 2023, un año después de la desvinculación de René Ramos de la institución.

Pascual Pérez permaneció al frente durante ese proceso y posteriormente puso a la venta su participación. El empresario entabló negociaciones con el exfutbolista Juanfran Torres en abril de 2024, aunque las conversaciones no llegaron a concretarse.

El grupo inversor colombiano terminó por adquirir la totalidad de las acciones en 2025. Carolina Holguín asumió la presidencia y se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en la institución centenaria.

Lionel Messi encabeza ahora el siguiente capítulo del Eldense, un club que durante décadas transitó por categorías menores y que busca darle continuidad a su presencia en el futbol profesional español.