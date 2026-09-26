Gilberto Mora se sincera tras primer gol con el Tri: "Me quedó un poquito larga"

Gilberto Mora estrenó el ’10’ en la Selección Mexicana y, en su última jugada antes de salir de cambio, el mediocampista recortó en el área y definió a primer poste para conseguir su primer gol con el Tri y besar el escudo nacional: “Me quedó un poquito larga (…) un sentimiento hermoso”.

Ante la ausencia de un Alexis Vega que hoy pone en duda su continuidad en Selección Mexicana, Gilberto Mora tomó los reflectores y arrancó como titular en el primer partido del Tri en Baltimore y de Rafa Márquez en el banquillo nacional.

Cargando con la desventaja tras el ‘gol tempranero’ de Luis Suárez, México fue el encargado de atacar a su rival, por lo que el esférico comenzó a tocar los pies de Gilberto Mora, quien recibía faltas que producía tarjetas amarillas para los sudamericanos.

Justo antes de abandonar el terreno de juego, Gilberto Mora recibió un balón cargado por el costado de la izquierda, recortando a su rival, acomodándose para disparar y definiendo a primer poste, estremeciendo las redes y sumando su primer tanto con la playera de México:

“Vi que me quedó el balón ahí, un poquito larga al principio, son segundos en los que tomas la decisión de recortarlo. Gracias a Dios se me dio la jugada como quería y muy feliz por el gol”, compartió con Claro Sports tras el empate frente a Colombia.

Gilberto Mora anotó un golazo y empató el partido en el México vs Colombia Mexsport

Sueño cumplido para Gilberto Mora en el Tri

Lo que no se presentó antes ni durante el Mundial 2026 sucedió este sábado 26 de septiembre en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore, convirtiendo su primer tanto y señalando su emoción por lo logrado ante más de 67,000 aficionados que se hicieron presentes en la tribuna del inmueble:

“Una felicidad enorme, cumplir ese sueño de poder meter gol es algo muy bonito, un sentimiento hermoso y poder festejarlo con toda la afición me puso muy feliz”.

Será el martes 29 de septiembre cuando México dispute su segundo partido de la presente Fecha FIFA, día en el que se presentarán en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey para medirse a Perú.

BFG