Gilberto Mora y el golazo a lo 'Messi' en el México vs Colombia; su primer tanto con el Tri

Inició el proceso de Rafa Márquez con la Selección Mexicana y también la era de Gilberto Mora. Cuando todo era complicado, el ‘10’ mexicano se inventó una genialidad y anotó un golazo para empatar el partido entre México vs Colombia.

Es increíble que pese a todavía ser menor de edad, Morita tenga la responsabilidad de cargar con el peso del Tricolor, pero parece que eso no es problema.

Ya que cuando todo parecía perdido, apareció Mora. Recibió un pase largo, hizo un control orientado dentro del área, recortó ante la barrida del defensa colombiano, condujo unos cuantos pasos y sacó un disparo potente para poner el empate.

En el primer partido de Rafa Márquez como DT de México, Gilberto Mora también se estrenó como goleador del Tricolor, este fue su primer gol con la Selección mayor.

Es cierto que aún es un joven, pero parece que es todo un veterano dentro del campo. Buenos desmarques, toma grandes decisiones y no le pesa ser la figura del conjunto mexicano.

Sin duda, para el proceso del Mundial 2030, Gilberto Mora será el máximo referente del Tricolor y para ese entonces, ya podría jugar en los mejores clubes de Europa.