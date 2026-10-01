Alexander Zverev debuta con paso firme al vencer a Norrie en el ATP de Pekín

Alexander Zverev comenzó el ATP de Pekín con una victoria al vencer al británico Cameron Norrie por 7-6 (1) y 6-4, resultado con el que clasificó a los octavos de final.

El número dos del mundo inició el encuentro con un servicio sólido y mantuvo la presión sobre Norrie desde los primeros juegos. Aunque el británico consiguió llevar el primer set hasta el 6-6, Zverev mostró mayor contundencia en el desempate y se impuso 7-1 para tomar la ventaja.

Zverev impone su juego ante Norrie

El alemán aprovechó su potencia desde el saque para marcar diferencias durante el encuentro. Zverev conectó 15 aces y ganó 77 por ciento de los puntos con su saque, una de las claves para mantener a Norrie bajo presión.

Alexander mostró precisión para administrar los puntos largos y evitar que Norrie encontrará ritmo desde el fondo de la pista. El alemán aprovechó su experiencia para cambiar la jugada cuando fue necesario y mantuvo la ventaja en los momentos que definieron cada set.

A pesar de la estrategia, Norrie mantuvo la igualdad durante buena parte del primer parcial, pero Zverev encontró la manera de marcar diferencias y llevó el juego al desempate, donde tomó la ventaja del encuentro con un marcador 7-1, colocándose a un set de la victoria.

El alemán cierra el partido en dos sets

Con la ventaja en el marcador, Alexander mantuvo la iniciativa durante el segundo parcial. El alemán mantuvo su saque y esperó el momento para atacar el servicio de Norrie.

La oportunidad llegó en el décimo juego. Zverev consiguió el quiebre que necesitaba para colocarse 5-4 y después se encargó de cerrar el partido con su saque, sin permitir que el británico extendiera el encuentro al tercer set.

El triunfo amplió el dominio del alemán en sus enfrentamientos directos contra Norrie. El tenista alemán llegó a nueve victorias en nueve partidos frente al británico.

Zverev espera rival para los octavos de final

Alexander Zverev espera al ganador del duelo entre el chino Juncheng Shang y el argentino Sebastián Báez para conocer a su próximo rival en los octavos de final del ATP de Pekín.

El alemán buscará mantener el nivel mostrado en su debut y avanzar en el torneo, cuya final está programada para el 6 de octubre.