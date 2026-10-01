Argentina supera a México en penales en la Vertex Cup

La Selección de México Sub-17 inició con el pie izquierdo su participación en la Vertex Cup. Después de que en el tiempo regular quedaran 2-2, Argentina se impuso en penales (4-3) en el torneo que se realiza en Londres, Reino Unido.

Fernando Ruiz fue el hombre clave y gol de México, al anotar un doblete al 78 y 87’.

Argentina abrió el marcador al minuto 50 por conducto de Galo Escobar. México tuvo capacidad de reacción para darle la vuelta a la pizarra, aunque en los instantes finales Mateo Santa María aprovechó una tibia marcación en el área para rematar de cabeza e igualar 2-2 al 90’.

En la tanda de penales, el portero argentino Valentín Reigia fue la figura del encuentro.

En su siguiente compromiso, los dirigidos por Jürgen Castañeda se enfrentarán a China. Por su parte, Argentina se medirá a Tanzania.

DÍA Y HORA DEL PARTIDO ENTRE MÉXICO Y CHINA

Domingo 4 de octubre.

7 de la mañana, tiempo de la CDMX.