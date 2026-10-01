Chicharito Hernández presenta a su nuevo compañero

Tal parece que una vez más Javier Hernández volvió a compartir un video viral en las redes sociales, pero en esta ocasión, difícilmente los “expertos” saldrán a cuestionarle.

El “Chicharito” presentó hoy en su cuenta de Instagram al que aparentemente será su nuevo compañero de vida, un cachorro Golden Retriever de no más de seis meses de edad.

El ex delantero de las Chivas del Guadalajara compartió un video de sólo 21 segundos donde se le ve en repetidas ocasiones calculando con sus manos el tamaño de algo que, sólo hasta el final del video se revela.

“Váyanse acostumbrando, porque que lo van a ver mucho por aquí”, compartió Javier en su video.

La publicación alcanzó más de 20 mil reproducciones en menos de cuatro horas y miles de comentarios en los que destacó el del también delantero mexicano, actualmente jugador del Porto y Selección Mexicanas, Santi Giménez.

El cachorro es aparentemente una hembra color miel que estaría acompañándolo por su aventura futbolista por el Atlético Dallas de la USL Championship de los Estados Unidos.