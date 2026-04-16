Técnica del Unión Berlín entiende el odio, pero resalta lo positivo

Marie-Louise Eta, técnica del Unión Berlín, recibió comentarios negativos tras su nombramiento del pasado lunes, donde se convirtió en la primera entrenadora en una gran liga europea. Entiende el odio que hay, pero destacó los comentarios positivos.

“No hubo tiempo para profundizar mucho en el tema. Sé que hubo comentarios de odio, pero también muchos comentarios positivos”, indicó en su primera conferencia de prensa como técnica del Unión Berlín.

Marie-Louise Eta sabe cuál es el tema del sexismo, pero se centra en el futbol Reuters

Marie-Louise Eta entiende el interés que despierta su nombramiento y consideró que sería estupendo que estas cuestiones desaparecieran algún día. Además, subrayó que todos quieren obtener el mejor resultado posible, independientemente del género.

“Sé cuál es el tema del sexismo y soy consciente de que mi empleo tiene un efecto social, pero para mí siempre ha sido exclusivamente sobre el futbol y las personas con las que puedo trabajar”, añadió.

Marie-Louise Eta debutará en el banquillo el próximo sábado Reuters

El histórico momento se vivirá el próximo sábado en Berlín, cuando Marie-Louise Eta se sienta en el banquillo del Union, que necesita sumar puntos para alejarse de la zona del descenso.

El Unión Berlín se encuentra en el lugar 11 de la tabla general de la Bundesliga, con 32 unidades y tiene un margen de 7 unidades sobre el St. Pauli, quien ocupa el puesto 16, plaza que obliga a disputar un repechaje por la permanencia.

A falta de cinco fechas para que termine la temporada de la Bundesliga, este sábado, el Unión Berlín recibe al Wolfsburgo, quien está en lugar de descenso (17) con 21 puntos.