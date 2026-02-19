Trump invita a Irán a alcanzar un acuerdo significativo o “pasarán cosas malas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves a Irán a concretar un “acuerdo significativo” con Washington, en momentos en que se intensifica un amplio despliegue militar estadounidense en Oriente Medio.

“Con el paso de los años se ha demostrado que no es fácil lograr un acuerdo significativo con Irán. Tenemos que hacer un acuerdo significativo, de lo contrario pasarán cosas malas”, afirmó durante la reunión inaugural de la llamada “Junta de Paz”, su iniciativa para garantizar la estabilidad en Gaza.

Trump advirtió que Estados Unidos “puede que tenga que ir un paso más allá” si no se alcanza ningún acuerdo, y agregó: “Ustedes lo sabrán probablemente en los próximos 10 días”.

Donald Trump instó a Irán a concretar un acuerdo significativo y advirtió que, de no hacerlo, “pasarán cosas malas”, en medio de tensiones en Oriente Medio. AFP

Despliegue militar en la región

El portaaviones USS Gerald R. Ford, tras operaciones en el Caribe, se dirige hacia el Mediterráneo para unirse al USS Abraham Lincoln y podría desplegarse frente a las costas de Israel en las próximas horas. Estos grupos navales incluyen sistemas de defensa antimisiles, lo que aumenta su capacidad de respuesta ante un eventual ataque balístico iraní.

Un alto funcionario militar explicó que alcanzar un portaaviones con un misil balístico resulta difícil si el buque se mueve rápidamente. Además, bombarderos estratégicos B-2 y otros aparatos de largo alcance se encuentran en alerta máxima en bases estadounidenses y en la instalación conjunta de Diego García, en el océano Índico.

Trump aún no ha anunciado una decisión final sobre el alcance de un eventual ataque. Según funcionarios citados, se evalúan operaciones que van desde campañas aéreas limitadas contra instalaciones nucleares y de misiles, hasta acciones más agresivas orientadas a debilitar el régimen iraní mediante la eliminación de líderes clave.

La administración estadounidense permanece dividida sobre la viabilidad de una solución negociada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció: “Aún estamos muy distanciados en algunos temas”, aunque subrayó que la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente. También advirtió que habrá consecuencias severas si Irán no abandona de inmediato el enriquecimiento de uranio.

La “Junta de Paz” y el financiamiento

En la misma reunión, Trump anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares a la recién inaugurada Junta de Paz, inicialmente destinada a Gaza pero con ambiciones más amplias.

“Quiero informarles que Estados Unidos va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz”, dijo ante unas dos docenas de líderes mundiales y altos funcionarios aliados.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lanzara su propia advertencia a Irán:

Si los ayatolás cometen un error y nos atacan, recibirán una respuesta que ni siquiera pueden imaginar”

Estas advertencias llegan días después de una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán y celebradas en Ginebra. Washington busca impedir que Teherán obtenga una bomba nuclear, mientras que Irán reclama un alivio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Con información de AFP.