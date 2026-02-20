Grave caída de Finley Melville Ives sacude el halfpipe en Milán-Cortina 2026

La tragedia rondó la pista de halfpipe en la estación alpina de Livigno , donde este viernes el favorito al oro olímpico, el neozelandés Finley Melville Ives , sufrió una brutal caída durante la ronda clasificatoria de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 .

El campeón mundial, de apenas 19 años, fue evacuado por los servicios de emergencia tras impactar violentamente contra la nieve en el aterrizaje de una de sus acrobacias, en un accidente que silenció por completo la sede olímpica.

Minutos antes del incidente, el propio Melville Ives había compartido un mensaje en sus redes sociales desde el telesilla: “Salgo en dos minutos, no se lo pierdan”, escribió en Instagram, invitando a sus seguidores a ver su participación. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir.

Durante su ejercicio, el esquiador, que portaba el peto blanco con el dorsal 1 bajo los aros olímpicos, perdió el control en la recepción de un truco y se estrelló con violencia. Tras el golpe, permaneció inconsciente y con un brazo erguido durante varios segundos, una imagen que generó angustia inmediata entre competidores, entrenadores y público.

Hasta seis miembros del equipo médico ingresaron rápidamente al halfpipe para atenderlo. Con extremo cuidado, lo estabilizaron sobre la nieve, lo colocaron en una camilla y lo evacuaron ladera abajo para una evaluación más profunda.

Finley Melville Ives es trasladado en camilla por el equipo de rescate tras la caída sufrida en la ronda clasificatoria de halfpipe en Livigno, durante los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. REUTERS

Las condiciones meteorológicas, cielo encapotado y nevada constante, no parecían especialmente adversas al momento del accidente. De hecho, varios competidores, incluso de menor experiencia que el neozelandés, habían completado sus rutinas sin mayores complicaciones. La ronda clasificatoria se disputaba este viernes luego de haber sido aplazada previamente por fuertes nevadas y ventiscas en la sede olímpica.

La primera señal alentadora llegó minutos después: Melville Ives abandonó la estación consciente y con los ojos abiertos, lo que alivió parcialmente a la delegación de Nueva Zelanda, visiblemente conmocionada.

Por suerte, Finley está estable y ha podido hablar con su madre”, informó la federación neozelandesa en un comunicado. “Ahora se va a someter a varias pruebas médicas para conocer el alcance de la caída“.

El joven prodigio llegaba a Milán-Cortina como vigente campeón mundial, tras conquistar el oro en el Campeonato Mundial de Engadina 2025, en Suiza. Su nombre figuraba como el máximo favorito al oro olímpico en el esquí acrobático.

La magnitud del impacto reabrió el debate sobre el riesgo inherente al freestyle en halfpipe, una disciplina que combina altura, velocidad y rotaciones extremas. Por ahora, el foco está en la recuperación del neozelandés, cuya participación olímpica quedó en suspenso mientras se determinan las consecuencias médicas del accidente.

En Livigno, el silencio fue la mejor prueba del susto colectivo. El oro puede esperar; la salud, no