Jonathan Loáisiga está cerca de vivir una segunda etapa con los Yankees de Nueva York, luego de alcanzar un acuerdo de dos temporadas que incluye una opción del club para 2029.

El movimiento está sujeto a que supere los exámenes físicos correspondientes, por lo que la organización aún no ha anunciado oficialmente su incorporación.

De acuerdo con reportes de MLB, el relevista de 32 años eligió regresar a Nueva York después de despertar el interés de otras organizaciones, entre ellas los Mets y los Blue Jays de Toronto.

Su regreso llega al término de una destacada temporada con los Diamondbacks de Arizona, equipo al que se incorporó para la serie del 2026 mediante un contrato de ligas menores y en el que consiguió recuperar su lugar en las Grandes Ligas.

El desempeño del lanzador nicaragüense destacó por la capacidad para limitar las bases por bolar y provocar batazos por el suelo, dos características que lo convirtieron en una pieza crucial del bullpen de Arizona.

La primera etapa de Jonathan con los Yankees

Su primera temporada comenzó su historia con Nueva York en 2026, cuando firmó con la organización, y debutó en las Grandes Ligas en 2018. Durante sus ocho temporadas con los Yankees consiguió 19 victorias y registró una efectividad de 3.54 en 193 apariciones.

Su mejor campaña llegó en 2021, cuando terminó con marca de 9-4 y efectividad de 2.17 en 57 encuentros. Sin embargo, las lesiones marcaron sus últimos años con el equipo; especialmente los problemas en el codo lo llevaron a someterse a una cirugía en abril de 2024.

Jonathan Loáisiga recuperó su nivel en Arizona

Después de ocho temporadas con los Yankees, encontró una nueva oportunidad con los Diamondbacks de Arizona para la campaña 2026, luego de que Nueva York no renovara su contrato. El nicaragüense respondió con una de sus mejores actuaciones durante toda la temporada con Arizona.

Loáisiga registró una marca de siete victorias y tres derrotas, efectividad de 2.42 y 48 ponches en 67 entradas de trabajo; además, participó en 67 encuentros, siendo la mayor cantidad de apariciones que ha conseguido en una campaña de MLB.

Su salida de Arizona representa una nueva oportunidad para el lanzador después de recuperar su mejor versión; de concretarse la firma con los Yankees, aportará su experiencia al equipo para la temporada 2027.