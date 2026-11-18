La carrera por la firma de contrato más codiciada de la agencia libre de las Grandes Ligas se intensificó. Tarik Skubal ya escuchó las propuestas de los New York Mets, Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, tres organizaciones que buscan convencer al dos veces ganador del Premio Cy Young de firmar un contrato que podría establecer un nuevo récord económico para un lanzador en la MLB.

De acuerdo con reportes de ESPN y MLB.com, el zurdo sostuvo reuniones presenciales con las directivas de Toronto y Los Ángeles ayer, un día después de encontrarse con los Mets en California. Los San Diego Padres también tienen previsto reunirse con el estelar abridor durante esta semana.

Mets, Dodgers y Toronto intensifican la pelea por Skubal

La primera reunión presencial fue con los Mets, el lunes en el sur de California. De acuerdo con los reportes, la directiva neoyorquina salió impresionada, aunque no se ha confirmado que haya presentado una oferta formal.

Un día después llegaron las conversaciones con los Dodgers y los Blue Jays. Los Ángeles conoce bien al lanzador, luego de adquirirlo de los Detroit Tigers en la fecha límite de cambios de la temporada pasada. La intención del equipo californiano es mantenerlo, aunque su preferencia sería ofrecer un contrato de menor duración y un salario anual elevado.

Toronto, por su parte, busca reforzar una rotación que ya cuenta con Dylan Cease. La posibilidad de reunirlo con Skubal convertiría a ambos en una de las duplas más atractivas de las Grandes Ligas.

Aunque San Diego también permanece en la contienda, algunos reportes apuntan a que la disputa podría terminar entre los Mets y los Blue Jays, dos equipos con capacidad financiera para competir por el estelar zurdo.

Tarik Skubal apunta a un contrato histórico en MLB

El interés por Skubal tiene una explicación deportiva y económica. El lanzador, que cumplirá 30 años este viernes, viene de registrar una efectividad de 2.72, con 186 ponches en 158 entradas y dos tercios durante la temporada 2026.

Su rendimiento y sus dos premios Cy Young consecutivos, obtenidos en 2024 y 2025, lo colocan en una posición privilegiada para negociar uno de los contratos más importantes en la historia del beisbol.

La referencia actual es Yoshinobu Yamamoto, quien firmó con los Dodgers por 12 años y 325 millones de dólares. Sin embargo, las proyecciones alrededor de Skubal apuntan a que podría superar esa cifra e incluso acercarse a los 400 millones.

El calendario también presiona las negociaciones. El convenio colectivo de las Grandes Ligas vence el próximo 1 de diciembre, a las 23:59 horas del Este de Estados Unidos, y la posibilidad de un paro laboral añade urgencia a la decisión del pitcher y su agente, Scott Boras.

La incógnita es si alguno de los equipos conseguirá convencerlo antes de esa fecha. Lo que parece cada vez más claro es que el próximo contrato de Skubal podría cambiar el mercado de los lanzadores en las Grandes Ligas.