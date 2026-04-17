Tala Rangel se inspira en Memo Ochoa y sueña con Europa: “Podemos competir”

Raúl ‘Tala’ Rangel, portero de Chivas y candidato a ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, abrió su corazón en una entrevista con ESPN. El arquero jalisciense dejó claras sus ambiciones: dar el salto a Europa y demostrar que los porteros mexicanos pueden rendir al más alto nivel en el Viejo Continente.

Sí, totalmente. Sí me gustaría ir. Es algo que quiero desde que tengo memoria, desde que llegué al club. El hecho de ver que estuvo Ochoa, que estuvo Gudiño; me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a jugar allá”.

El portero rojiblanco, pieza clave para que Chivas lidere la Liga MX y se mantenga entre los equipos menos goleados del Clausura 2026, ve en el examericanista Guillermo Ochoa un ejemplo a seguir. El histórico guardameta ha sido referente por sus actuaciones en cinco Copas del Mundo, y por su paso por clubes europeos como el Standard de Lieja, Ajaccio, Málaga, Granada y Salernitana. El 'Tala' considera que el Mundial 2026 será la plataforma ideal para dar ese paso.

Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos. He trabajado mucho la parte mental, sé que es una gran responsabilidad y tengo que estar a la altura”.

Guillermo Ochoa y Raúl 'Tala' Rangel estarán peleando por la titularidad en México para el Mundial 2026. Mexsport

Sus dichos llegan en un momento clave para el futbolista de 23 años. Tras consolidarse en Chivas, Rangel ha generado rumores de interés por parte de clubes europeos como el Sporting de Lisboa, Feyenoord y Copenhague, especialmente después de su buena actuación en la reciente Fecha FIFA.

En el cuerpo técnico de la Selección Mexicana y entre la afición, crece la percepción de que Rangel está ganando terreno en la portería tricolor, aunque la experiencia de Ochoa sigue siendo un factor importante. El propio Rangel ha reconocido públicamente el apoyo y los consejos que ha recibido del veterano arquero, lo que refleja una sana competencia interna.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el portero de Chivas tiene la oportunidad de brillar ante millones de ojos y abrir las puertas que antes solo unos pocos mexicanos como Ochoa.

Rangel está convencido: los porteros mexicanos no solo pueden ir, sino también competir y triunfar en las ligas más exigentes del mundo. El futuro del arco tricolor tiene nombre propio y ambición desbordante.